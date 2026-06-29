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Kaštieľ Radvanských v Banskej Bystrici je už iba v rukách mesta
V roku 2013 prenajalo mesto kaštieľ Radvanských AU s cieľom jeho rekonštrukcie a následného využívania na vzdelávacie, umelecké a kultúrne účely.
Autor TASR
Banská Bystrica 29. júna (TASR) - Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v pondelok na mimoriadnom zasadnutí rozhodlo o návrate národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa Radvanských späť výlučne do rúk mesta. Schválilo spôsob ukončenia nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi mestom a banskobystrickou Akadémiou umení (AU). TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
V roku 2013 prenajalo mesto kaštieľ Radvanských AU s cieľom jeho rekonštrukcie a následného využívania na vzdelávacie, umelecké a kultúrne účely. Vďaka účelovo viazanej štátnej dotácii v objeme viac ako tri milióny eur sa akadémii podarilo zrekonštruovať predovšetkým strechy v havarijnom stave, osadiť nosnú oceľovú konštrukciu slúžiacu na prestrešenie nádvoria a zrealizovať nevyhnutné sanačné práce, ktoré zabránili ďalšiemu zhoršovaniu technického stavu objektu.
„Ani po 13 rokoch však kaštieľ nie je v stave, ktorý by umožňoval jeho plnohodnotné využívanie na účel, na ktorý bol prenajatý. Počas spoločných rokovaní s mestom AU deklarovala, že nedisponuje finančnými prostriedkami na pokračovanie v rekonštrukcii kaštieľa a ani reálnym plánom na jej dokončenie,“ vysvetlila Marhefková.
Hoci radnica uprednostňovala ukončenie nájomného vzťahu formou dohody, napokon bolo potrebné pristúpiť k jeho ukončeniu výpoveďou, ako to predpokladá nájomná zmluva.
„Počas uplynulých mesiacov sme s AU viedli rokovania s cieľom dosiahnuť dohodu o skončení nájmu. Keďže sa ju napriek vyčerpaniu všetkých možností nepodarilo uzavrieť, po predchádzajúcej komunikácii s AU sme sa rozhodli ukončiť nájomný vzťah výpoveďou. Hoci ide o jednostranný právny úkon zo strany mesta, o tomto postupe bolo vopred informované vedenie vysokej školy i akademická obec,“ zdôraznil prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.
Mesto má zámer realizovať projekt obnovy a revitalizácie objektu kaštieľa. Aj do budúcnosti má eminentný záujem, aby v časti zrekonštruovaných priestorov kaštieľa pôsobila AU, jej pedagógovia i študenti a aby sa kaštieľ stal živým kultúrnym a vzdelávacím centrom.
Časť kaštieľa by mala po rekonštrukcii byť sídlom Stredoslovenského múzea v správe Banskobystrického samosprávneho kraja. Cieľom je prinavrátiť kaštieľu jeho výnimočnosť a sprístupniť ho verejnosti.
V roku 2013 prenajalo mesto kaštieľ Radvanských AU s cieľom jeho rekonštrukcie a následného využívania na vzdelávacie, umelecké a kultúrne účely. Vďaka účelovo viazanej štátnej dotácii v objeme viac ako tri milióny eur sa akadémii podarilo zrekonštruovať predovšetkým strechy v havarijnom stave, osadiť nosnú oceľovú konštrukciu slúžiacu na prestrešenie nádvoria a zrealizovať nevyhnutné sanačné práce, ktoré zabránili ďalšiemu zhoršovaniu technického stavu objektu.
„Ani po 13 rokoch však kaštieľ nie je v stave, ktorý by umožňoval jeho plnohodnotné využívanie na účel, na ktorý bol prenajatý. Počas spoločných rokovaní s mestom AU deklarovala, že nedisponuje finančnými prostriedkami na pokračovanie v rekonštrukcii kaštieľa a ani reálnym plánom na jej dokončenie,“ vysvetlila Marhefková.
Hoci radnica uprednostňovala ukončenie nájomného vzťahu formou dohody, napokon bolo potrebné pristúpiť k jeho ukončeniu výpoveďou, ako to predpokladá nájomná zmluva.
„Počas uplynulých mesiacov sme s AU viedli rokovania s cieľom dosiahnuť dohodu o skončení nájmu. Keďže sa ju napriek vyčerpaniu všetkých možností nepodarilo uzavrieť, po predchádzajúcej komunikácii s AU sme sa rozhodli ukončiť nájomný vzťah výpoveďou. Hoci ide o jednostranný právny úkon zo strany mesta, o tomto postupe bolo vopred informované vedenie vysokej školy i akademická obec,“ zdôraznil prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.
Mesto má zámer realizovať projekt obnovy a revitalizácie objektu kaštieľa. Aj do budúcnosti má eminentný záujem, aby v časti zrekonštruovaných priestorov kaštieľa pôsobila AU, jej pedagógovia i študenti a aby sa kaštieľ stal živým kultúrnym a vzdelávacím centrom.
Časť kaštieľa by mala po rekonštrukcii byť sídlom Stredoslovenského múzea v správe Banskobystrického samosprávneho kraja. Cieľom je prinavrátiť kaštieľu jeho výnimočnosť a sprístupniť ho verejnosti.