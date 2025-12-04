< sekcia Regióny
Kaštieľ v Budmericiach pozýva na adventné podujatie
Advent v Budmerickom kaštieli prinesie v piatok a v sobotu (5. - 6. 12.) remeselné trhy, kultúrne vystúpenia i program pre najmenších.
Autor TASR
Bratislava 4. decembra (TASR) - Pilotným projektom, ktorý by mal naštartovať novú éru zrekonštruovaného kaštieľa v Budmericiach, ako živého centra kultúry a komunitného života, bude víkendové adventné podujatie. Advent v Budmerickom kaštieli prinesie v piatok a v sobotu (5. - 6. 12.) remeselné trhy, kultúrne vystúpenia i program pre najmenších. Informuje o tom Ministerstvo kultúry (MK) SR na svojom webe.
„Tešiť sa môžete na slávnostné rozsvietenie stromčeka aj svetelné reťaze v aleji a na fasáde kaštieľa, návštevníci sa môžu poprechádzať rozprávkovo vysvieteným parkom,“ uvádzajú organizátori. Slávnostné otvorenie vianočných trhov s rozsvietením stromčeka sa uskutoční v piatok o 18.00 h. V rámci kultúrneho programu vystúpia v piatok napríklad Duchoňovci, v sobotu je naplánovaný vianočný koncert SĽUK-u. Vstup na podujatie je pre všetkých návštevníkov bezplatný.
Podrobný program je zverejnený na webe kaštieľa v Budmericiach. Na portáli tiež informujú, že sa finalizujú interiérové úpravy kaštieľa pre budúce sprístupnenie. „Našou víziou je, aby sa Kaštieľ Budmerice stal opäť hrdou dominantou regiónu, otvorenou pre verejnosť. Plánujeme postupné spúšťanie prehliadok expozície, organizovanie ďalších kultúrnych podujatí, koncertov a výstav,“ avizujú.
