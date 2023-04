Kaštieľ v Jelšave cez leto ožije podujatiami

Jelšava 20. apríla (TASR) - Obnova severozápadného krídla coburgovského kaštieľa v Jelšave z nórskych fondov sa predĺži a dokončená bude zrejme počas leta. Pre verejnosť sa kaštieľ opäť otvorí počas plánovaných letných podujatí a čoskoro by mohla byť spustená aj forma zážitkového ubytovania, ktorú tam vybudovalo združenie Čierne diery. Pre TASR to uviedli primátor mesta Milan Kolesár a koordinátorka pamiatkovej obnovy kaštieľa Viera Kozárová.



Obnova časti kaštieľa, na ktorý mesto Jelšava získalo takmer milión eur z Nórskeho finančného mechanizmu, sa pomaly finalizuje. Aktuálne sa uskutočňujú rôzne dokončovacie práce, ako napríklad obklady stropov, podlahy či hygienické zariadenia. Projekt, ktorý odštartoval vlani vo februári, mal byť pôvodne dokončený v polovici mája, práce sa však nakoniec predĺžia pravdepodobne približne o dva mesiace.



"Z dôvodu rôznych objektívnych skutočností, ako sú zmeškané dodávky niektorých tovarov a materiálov aj samotné ceny a hľadanie iných riešení, sme požiadali o predĺženie stavby," skonštatoval Kolesár. Ako dodal, obnovené priestory v najstaršej časti kaštieľa, v ktorých vznikne seminárna miestnosť či informačné centrum so zázemím pre turistov, by chceli sprístupniť cez leto.



Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter, ktorý Jelšavu vo štvrtok navštívil, ocenil, že v kaštieli sa v uplynulých rokoch dokázalo "za tak málo urobiť tak veľa".



"Videl som tu silu dobrovoľníctva, silu ľudí, ktorí majú odhodlanie a presvedčenie o tom, že sa dajú veci zmeniť. Dnes je kaštieľ zachránený, je pod strechou a má rad priestorov, ktoré sa dajú využívať," skonštatoval Lunter.



Ako pre TASR priblížila Kozárová, v kaštieli okrem obnovy z nórskych fondov pracujú aj v rámci projektu rezortu kultúry Ľudia a hrady. "Od septembra aj počas zimy sme vykonávali záchranné práce, zamerané boli hlavne na suterén. Vylepšujeme podlahy, osádzame obnovené okenné rámy," priblížila koordinátorka pamiatkovej obnovy.



Coburgovský kaštieľ v Jelšave nie je bežne prístupný verejnosti, už čoskoro by sa však mal oficiálne spustiť projekt zážitkového ubytovania, ktoré tu vybudovalo občianske združenie Čierne diery. Verejnosť bude môcť do kaštieľa cez leto zavítať aj počas viacerých kultúrnych podujatí. Už začiatkom júna sa tu budú konať Dni mesta Jelšava, koncom augusta to zas bude Kaštieľny deň, ktorý bude tento rok spojený aj s medzinárodným stretnutím banských spolkov a miest.



Kaštieľ v Jelšave je trojpodlažný objekt z roku 1763, jeho neskorobaroková prestavba bola v štýle francúzskeho klasicizmu. Bol pristavaný k opevnenému dvojpodlažnému kaštieľu zo 17. storočia. V jeho zadnej časti sa zachovali tri krídla s dvoma nárožnými vežami s obdĺžnikovým pôdorysom, strieľňami a detailmi renesančných okien. Záchranné práce v jelšavskom kaštieli realizuje samospráva s pomocou rôznych projektov od roku 2015.