Kaštieľ v Jelšave po obnove ožil akciami

Jelšava 28. mája (TASR) - Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave má za sebou prvý rok fungovania po rekonštrukcii severozápadného krídla financovanej z takzvaných nórskych fondov. V obnovených priestoroch sa už konalo množstvo podujatí, samospráva by ich počas leta chcela vo väčšej miere sprístupniť aj širokej verejnosti. Pre TASR to uviedol primátor Jelšavy Milan Kolesár.



Obnova severozápadného krídla coburgovského kaštieľa v Jelšave bola dokončená vlani na jar. V rámci projektu za približne milión eur z Nórskeho finančného mechanizmu v kaštieli vznikla konferenčná miestnosť so zázemím i ďalšie priestory vhodné na organizáciu rôznych aktivít. Samospráva výsledky projektu hodnotí mimoriadne pozitívne.



„Vytvorilo sa zázemie pre stretávanie ľudí v kultúrnom prostredí, bez prahu a prievanu, čo sa doteraz nedalo, keďže išlo o otvorenú budovu,“ skonštatoval Kolesár. V obnovených priestoroch sa v uplynulom roku podľa jeho slov konalo množstvo podujatí, a to najmä rôzne vzdelávacie aktivity, kultúrno-spoločenské akcie či environmentálne podujatia.



Napriek zrekonštruovaným priestorom je kaštieľ v Jelšave vrátane novovybudovanej kaviarne pre verejnosť prístupný len počas akcií, prípadne po objednaní väčšej skupiny. Dôvodom je nedostatok financií na personál a stálu prevádzku kaviarne a priľahlých priestorov. „Všade, kde sa dá, konsolidujeme. Veľmi opatrní sme boli aj s dňami mesta, ktoré ideme robiť v kaštieli a nie na štadióne, ako býva zvykom,“ uviedol primátor. Dodal však, že samospráva by chcela kaviareň v kaštieli pre širokú verejnosť i mimo podujatí otvoriť aspoň počas letných mesiacov. O možnostiach, ako to urobiť, sa bude na pôde mesta diskutovať v júni.



V rámci postupnej obnovy kaštieľa Coburgovcov má jelšavská samospráva pripravený aj ďalší projekt, momentálne čaká na vyhlásenie vhodnej výzvy. Zámer za približne 1,7 milióna eur počíta s rekonštrukciou barokového krídla, ktorého súčasťou je aj hlavná vstupná brána. Projekt zahŕňa obnovu strechy a fasády, ale tiež rekonštrukciu viacerých miestností.



Kaštieľ v Jelšave je trojpodlažný objekt z roku 1763, jeho neskorobaroková prestavba bola v štýle francúzskeho klasicizmu. Bol pristavaný k opevnenému dvojpodlažnému kaštieľu zo 17. storočia. V jeho zadnej časti sa zachovali tri krídla s dvoma nárožnými vežami s obdĺžnikovým pôdorysom, strieľňami a detailmi renesančných okien. Záchranné práce v jelšavskom kaštieli realizuje samospráva s pomocou rôznych projektov od roku 2015.