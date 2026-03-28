Kaštieľ v Modre ponúkne veľkonočné inšpirácie
Autor TASR
Modra 28. marca (TASR) - Záhrada a nádvorie kaštieľa v Modre sa v sobotu popoludní premenia na miesto plné farieb, vôní a veľkonočných inšpirácií. „Podujatie spája tradície, hravosť, oddych aj inšpiráciu,“ informuje Bratislavský samosprávny kraj (BSK) na svojom webe.
Približuje, že hlavný program otvorí o 13.30 h prvé kolo veľkonočnej pátračky, počas ktorej budú malí návštevníci hľadať vajíčka ukryté v záhrade. Na javisku sa následne predstavia deti z folklórnych súborov Magdalénka a Lastovička, v záhrade sa uskutoční kurz pletenia korbáčov. „V galerijných priestoroch kaštieľa možno vidieť výstavu Farby myšlienok, ktorú osobne predstaví aj jej autorka Viera Čapková,“ avizuje BSK.
Súčasťou podujatia budú tiež tvorivé dielne, minifarma i tradičný jarný trh, na ktorom lokálni remeselníci ponúknu výrobky z keramiky, včelieho vosku či byliniek.
