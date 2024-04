Kaštieľ v Šimonovanoch po rekonštrukcii slúži pre kultúru i oddych

Partizánske 16. apríla (TASR) - Goticko-renesančný kaštieľ v Šimonovanoch, niekdajšej samostatnej obci a dnes časti Partizánskeho, patrí k najstarším svojho druhu na Slovensku. Vodný hrad prešiel dvoma rekonštrukciami, tú druhú v roku 2015 zrealizovala samospráva i za pomoci fondov Európskej únie. Stavba dnes slúži na kultúrne a spoločenské podujatia, ale i ako miesto oddychu.



"Kaštieľ prešiel dvoma rekonštrukciami, prvá bola v rokoch 1994 až 1998. Bolo tu preinvestované približne tri milióny slovenských korún. Kľúčová investícia prišla podstatne neskôr, a to bolo v roku 2015," spomenul pre TASR primátor Jozef Božik.



Stavbu bolo podľa neho potrebné kompletne zrekonštruovať, zabezpečiť, aby bola dostatočne zbavená vlhkosti, mala kvalitnú rekuperáciu vzduchu, boli tam tepelné čerpadlá, aby bola ekologická a dostatočne vyhrievaná. Pred rekonštrukciou sa tam totiž nachádzali gamatky. Budova bola vlhká a znehodnocovala sa.



Rekonštrukciu samospráva financovala z vtedajšieho regionálneho operačného programu v rámci výzvy, ktorej cieľom bolo posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. "Mesto predložilo projekt v objeme viac ako 650.000 eur, finančné prostriedky sme získali a zrekonštruovali sme strechu, obvodové plášte, jednak sme zabezpečili odvhlčenie celej budovy a čo je veľmi dôležité, nové kvalitné vykurovanie," priblížil ďalej Božik. Mesto tam zároveň podľa neho zrealizovalo veľké sadové úpravy a namodelovalo suchý meander rieky Nitra, ktorá kedysi týmto územím tiekla, kým nebola regulovaná. Keďže tento kaštieľ začali budovať ako hradbu, meander rieky Nitra tak bol prirodzeným obranným valom v prípade útoku.



"Občania, ktorí prichádzajú do Vodného hradu, sa majú možnosť dozvedieť o histórii Šimonovian, začiatkoch budovania, keďže mestská časť má viac ako 760 rokov. Dozvedia sa viac o tom, ako sa budoval Vodný hrad, ale i najstarší stojaci kostol na území mesta," ozrejmil primátor. Časť listín, ktorá sa po bývalých majiteľoch zachovala, je súčasťou expozície Slovenského národného múzea.



Kaštieľ i jeho okolie využíva mesto Partizánske na viaceré kultúrne i spoločenské podujatia. "V prípade záujmu tam realizujeme sobáše, organizujeme tu i pekné koncerty, divadelné predstavenie. Práve tu sa odohráva augustová divadelná noc. Rovnako tu prijímam seniorov, ktorí sa dožívajú jubileí," konkretizoval Božik. Radnica v areáli vybudovala i detské ihrisko.



História Vodného hradu siaha až do 12. storočia a pôvodne to bola obranná stavba, okolo ktorej obtekalo jedno rameno rieky Nitry. Neskôr v 15. storočí bol kaštieľ prestavaný v duchu gotiky, ďalšia jeho prestavba sa uskutočnila v 17. storočí a posledná významná v 19. storočí. Išlo o historizujúcu romantizujúcu prestavbu, ktorá sa snažila najviac priblížiť goticko-renesančnému štýlu.



Šimonovany sú súčasťou Partizánskeho približne od vzniku mesta, história pôvodne samostatnej obce siaha do 13. storočia. "Partizánske je najmladším mestom prvej Československej republiky a na svojom území má najstarší stojaci kaštieľ horného Uhorska," dodal primátor.