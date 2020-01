Kaštieľ v Skároši sa ďalej rozpadáva, jeho záchrana je v nedohľadne

Skároš 14. januára (TASR) – Klasicistický kaštieľ v obci Skároš (okr. Košice - okolie), ktorý má v správe Ministerstvo vnútra (MV) SR, je už roky v dezolátnom stave a rozpadáva sa. Ministerstvo argumentuje, že vzhľadom na vlečúci sa majetkový spor nemôže investovať do údržby tejto národnej kultúrnej pamiatky, ani ju predať.



Kedysi pôvabná kúria z konca 19. storočia slúžila ako sídlo šľachtického rodu Feketeovcov. Architektom budovy bol Arpád Jakab, ktorý v Košiciach spolu s bratom postavil známy Jakabov palác. Budova v strede obce pritom bola až do 90. rokov minulého storočia funkčná. "Postupne sa rozpadáva, strecha spadla pred pár rokmi a je to stále horšie, zarastá to, takže to vyzerá hrozne. Myslím si, že kým celý ten spor skončí, tak sa z toho stane len ruina," uviedol pre TASR starosta Skároša Ľubomír Vranka.



V prípade rekonštrukcie by sa pamiatka podľa neho mohla stať pýchou obce, takto je to naopak s tým, že samospráva na to nemá žiadny dosah. "Je to de facto vec štátu a súdov, ktoré roky nevedia rozhodnúť. Nám by bolo jedno, kto by bol vlastníkom, len nech sa to zachráni, ale vidím to dosť pesimisticky," dodal starosta.



Majetkový spor trvá už od roku 2001, keď nárok na kaštieľ vzniesla na Okresnom súde Košice - okolie príbuzná rodiny bývalých majiteľov. V roku 2015 mal už súd vyriecť verdikt, žalobkyňa však pred tým zomrela, a to bez zanechania závetu a priamych dedičov. Išlo o prekážku v ďalšom súdnom konaní do ustálenia právneho nástupcu po nebohej. Dosiaľ sa čaká na výsledok spormi komplikovaného dedičského konania.



"S týmto nehnuteľným majetkom MV SR nemôže v súčasnosti ďalej nakladať a musí počkať na konečné rozhodnutie súdu. Súd stále určuje okruh dedičov, po ich určení bude rozhodnuté o vlastníctve nehnuteľnosti," informoval TASR tlačový odbor ministerstva.



Kúriu s veľkým pozemkom po druhej svetovej vojne skonfiškoval štát. Slúžila ako materská škola a do roku 1991 ako špeciálna škola pre deti. Neskôr sa o objekt nikto nestaral, a tak podliehal devastácii.



MV SR uvádza, že musí postupovať v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a nemôže vynakladať finančné prostriedky na majetok, ktorého nie je vlastníkom. "Nemôžeme teda ani investovať do údržby kaštieľa, keďže pri správe majetku štátu sme povinní pri investíciách zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia prostriedkov," konštatoval rezort.



V minulých rokoch sa objavili záujemcovia uvažujúci o renovácii a využití tejto pamiatky. Jednou z možností by bolo vybudovanie domova dôchodcov, potrebné by však boli veľké finančné investície.