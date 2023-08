Kaštieľ v Zborove bude slúžiť ako múzeum a na rôzne podujatia

Zborov 26. augusta (TASR) - Šerédyho kaštieľ zo 16. storočia v obci Zborov v okrese Bardejov prešiel počas uplynulého roka a pol kompletnou rekonštrukciou. Vynovený renesančný objekt v centre obce bude slúžiť ako múzeum a tiež na rôzne spoločenské podujatia. Podľa starostu obce Jána Šurkalu objekt roky slúžil makovickému panstvu ako sídelné a neskôr administratívne centrum.



"Neskôr tu istý čas sídlili štátne lesy. Boli tu aj služobné byty pre lesných zamestnancov. V roku 1969 objekt vyhorel a odvtedy vlastne chátral. Od roku 2014, keď sme dostali kaštieľ do vlastníctva, sa nám ho podarilo postupne opravovať. Oprava sa zavŕšila v tomto roku, keď sme z európskych fondov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020 získali a preinvestovali takmer milión eur," uviedol pre TASR Šurkala.



V spodnej časti kaštieľa bude väčšia spoločenská sála s kuchynkou, ako aj vstupná miestnosť pre turistov, ktorá bude slúžiť ako zázemie. "Na prvom podlaží bude muzeálna expozícia. V podkroví, v špecifických priestoroch, bude galerijný priestor. Celý objekt bude využitý okrem pivnice, ktorú sme teraz v rámci rekonštrukcie neriešili, ale do budúcna plánujeme," priblížil Šurkala, ktorý kandiduje v septembrových parlamentných voľbách.



Obec sa na financovaní rekonštrukcie kaštieľa podieľala piatimi percentami. Spolu s ďalšími investíciami to predstavuje podľa starostu sumu približne 100.000 eur. Kaštieľ rekonštruovali postupne, v roku 2017 bola vymenená strecha. Financovali ju z obecných peňazí, príspevku Lesov SR a od rôznych darcov.



Súčasná rekonštrukcia bola realizovaná v rámci cezhraničného projektu Zabudnutá krajina Lemków a Rusnakov v spolupráci s obcou Kružlov a Gminou Uście Gorlickie. "Idea je taká, že sa postavia tri expozície jedného múzea, ktoré bude cezhranične slúžiť pre turistov zo Slovenska, Poľska a, samozrejme, aj pre cudzincov," povedal Šurkala a doplnil, že v kaštieli budú vystavovať i vykopávky zo Zborovského hradu.



"Bude prezentovaná aj história tejto budovy v rámci rodov, ktoré tú pôsobili. Bude tu národopisná expozícia, zameraná na poddaných, ktorí tu žili. V poslednej časti bude expozícia zameraná na to, z čoho žili ľudia v tomto kraji. V našom prípade je to prevažne lesníctvo, spracovanie dreva, sklárstvo a tak ďalej," priblížil starosta.



V kaštieli zariadia interiér a plánujú ho otvoriť koncom roka. Prvú sezónu pre návštevníkov spustia pravdepodobne v máji budúceho roka.