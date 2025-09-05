< sekcia Regióny
Kaštieľ v Žiari nad Hronom nasvietia a upravia aj jeho predzáhradku
Práce na rekonštrukcii kaštieľa napredujú podľa stanoveného harmonogramu. Aktuálne sa odborníci sústreďujú na obnovu jeho fasád.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 5. septembra (TASR) - K obnove biskupského kaštieľa, ktorý aktuálne prechádza kompletnou rekonštrukciou vďaka finančnej podpore z plánu obnovy, prispeje mesto Žiar nad Hronom aj vlastnými zdrojmi. Primátor Peter Antal informoval, že z vlastných prostriedkov mesto zrealizuje úpravu predzáhradky a tiež nasvietenie kaštieľa.
Ako poznamenal na sociálnej sieti, tzv. predzáhradka nie je súčasťou podporeného projektu, no podľa jeho názoru by novozrekonštruovaný kaštieľ mal mať upravený a dôstojný priestor aj z prednej strany, z príjazdovej cesty.
„Upraviť by sa mal priestor pred kaštieľom, kde je dnes starý asfalt a rozpadnutý kamenný múrik. Aktuálne je pripravená architektonická štúdia, ktorú pripomienkoval a následne schválil banskobystrický krajský pamiatkový úrad,“ avizuje Antal.
Dodal, že súčasťou štúdie je aj osvetlenie kaštieľa. Keďže pamiatkari štúdiu schválili, mestu už podľa jeho slov nič nebráni pustiť sa do prác. Tie budú zahŕňať odstránenie asfaltového povrchu, ktorý nahradí kamenná dlažba. Plochy zatrávnia a vysadia tu nízku zeleň a ruže.
„Takisto sa ráta aj s inštaláciou svetelných bodov, osvetlenie bude osadené v úrovni múrikov a nasvietená by mala byť čelná fasáda kaštieľa,“ dodal primátor s tým, že osvetlenie bude nastavené na prevádzku od súmraku do svitania v automatickom režime.
Antal doplnil, že práce na rekonštrukcii kaštieľa napredujú podľa stanoveného harmonogramu. Aktuálne sa odborníci sústreďujú na obnovu jeho fasád. Pripomenul, že všetky práce sú realizované v rámci projektu podporeného z plánu obnovy sumou 2,5 milión eur. Projekt obnovy kaštieľa je zameraný na energetickú úsporu objektu, ktorá by sa mala znížiť o 50 percent oproti dnešným nákladom.
Ako poznamenal na sociálnej sieti, tzv. predzáhradka nie je súčasťou podporeného projektu, no podľa jeho názoru by novozrekonštruovaný kaštieľ mal mať upravený a dôstojný priestor aj z prednej strany, z príjazdovej cesty.
„Upraviť by sa mal priestor pred kaštieľom, kde je dnes starý asfalt a rozpadnutý kamenný múrik. Aktuálne je pripravená architektonická štúdia, ktorú pripomienkoval a následne schválil banskobystrický krajský pamiatkový úrad,“ avizuje Antal.
Dodal, že súčasťou štúdie je aj osvetlenie kaštieľa. Keďže pamiatkari štúdiu schválili, mestu už podľa jeho slov nič nebráni pustiť sa do prác. Tie budú zahŕňať odstránenie asfaltového povrchu, ktorý nahradí kamenná dlažba. Plochy zatrávnia a vysadia tu nízku zeleň a ruže.
„Takisto sa ráta aj s inštaláciou svetelných bodov, osvetlenie bude osadené v úrovni múrikov a nasvietená by mala byť čelná fasáda kaštieľa,“ dodal primátor s tým, že osvetlenie bude nastavené na prevádzku od súmraku do svitania v automatickom režime.
Antal doplnil, že práce na rekonštrukcii kaštieľa napredujú podľa stanoveného harmonogramu. Aktuálne sa odborníci sústreďujú na obnovu jeho fasád. Pripomenul, že všetky práce sú realizované v rámci projektu podporeného z plánu obnovy sumou 2,5 milión eur. Projekt obnovy kaštieľa je zameraný na energetickú úsporu objektu, ktorá by sa mala znížiť o 50 percent oproti dnešným nákladom.