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Kaštieľ v Žiari nad Hronom opäť privíta návštevníkov
Pravidelné prehliadky sa budú konať trikrát do týždňa, vždy v utorok, štvrtok a piatok o 10.00, 11.00 a 12.00 h.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 20. júla (TASR) - Do biskupského kaštieľa v Žiari nad Hronom sa po dvoch rokoch rekonštrukčných prác opäť dostanú aj návštevníci. Od utorka 21. júla mesto obnovuje pravidelné komentované prehliadky. Informovala o tom hovorkyňa mesta Lucia Šovčíková.
Pravidelné prehliadky sa budú konať trikrát do týždňa, vždy v utorok, štvrtok a piatok o 10.00, 11.00 a 12.00 h. Počas ostatných dní a tiež štátnych sviatkov bude kaštieľ zatvorený. Šovčíková upozornila, že na prehliadku je potrebné prísť aspoň päť minút vopred a platba je možná výlučne platobnou kartou.
„Návštevníci môžu počas prehliadky obdivovať nádvorie s majestátnym platanom, v interiéri si budú môcť pozrieť Moysesovu pracovňu, biskupskú sálu, archeologickú expozíciu či galériu insitného maliara Jula Považana,“ priblížila hovorkyňa s tým, že z balkóna budú môcť nahliadnuť aj do kaplnky, ktorú čaká rekonštrukcia.
Sprievodkyňa Silvia Benková dodala, že prehliadky pre verejnosť budú trvať približne 45 minút až jednu hodinu. Na jednej sa môže zúčastniť 20 až 25 ľudí. V prípade záujmu väčšej skupiny je potrebné si dohodnúť prehliadku individuálne.
Biskupský kaštieľ patrí medzi najvýznamnejšie historické pamiatky mesta. Renesančno-barokový objekt, ktorý vznikol prestavbou pôvodnej pevnosti okolo roku 1631, bol dlhé obdobie sídlom cirkevných predstaviteľov a významne sa spája aj s osobnosťou Štefana Moysesa. Vo vlastníctve mesta je kaštieľ od roku 2018. V rokoch 2024 až 2026 v kaštieli realizovali komplexnú rekonštrukciu exteriéru. V pláne je aj oprava kaplnky a arkádovej chodby.
Pravidelné prehliadky sa budú konať trikrát do týždňa, vždy v utorok, štvrtok a piatok o 10.00, 11.00 a 12.00 h. Počas ostatných dní a tiež štátnych sviatkov bude kaštieľ zatvorený. Šovčíková upozornila, že na prehliadku je potrebné prísť aspoň päť minút vopred a platba je možná výlučne platobnou kartou.
„Návštevníci môžu počas prehliadky obdivovať nádvorie s majestátnym platanom, v interiéri si budú môcť pozrieť Moysesovu pracovňu, biskupskú sálu, archeologickú expozíciu či galériu insitného maliara Jula Považana,“ priblížila hovorkyňa s tým, že z balkóna budú môcť nahliadnuť aj do kaplnky, ktorú čaká rekonštrukcia.
Sprievodkyňa Silvia Benková dodala, že prehliadky pre verejnosť budú trvať približne 45 minút až jednu hodinu. Na jednej sa môže zúčastniť 20 až 25 ľudí. V prípade záujmu väčšej skupiny je potrebné si dohodnúť prehliadku individuálne.
Biskupský kaštieľ patrí medzi najvýznamnejšie historické pamiatky mesta. Renesančno-barokový objekt, ktorý vznikol prestavbou pôvodnej pevnosti okolo roku 1631, bol dlhé obdobie sídlom cirkevných predstaviteľov a významne sa spája aj s osobnosťou Štefana Moysesa. Vo vlastníctve mesta je kaštieľ od roku 2018. V rokoch 2024 až 2026 v kaštieli realizovali komplexnú rekonštrukciu exteriéru. V pláne je aj oprava kaplnky a arkádovej chodby.