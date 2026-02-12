< sekcia Regióny
Kaštieľ vo Svätom Antone je pôdorysne najväčším kaštieľom na Slovensku
Kaštieľ vo Svätom Antone je známy ako bývalé sídlo rodov Koháryovcov a Coburgovcov a dnes slúži ako múzeum so zachovanými historickými interiérmi, zbierkami a rozsiahlym parkom.
Svätý Anton 12. februára (TASR) - Kaštieľ vo Svätom Antone patrí k najvýznamnejším historickým pamiatkam a podľa výsledkov systematického porovnania je tiež pôdorysne najväčším kaštieľom na Slovensku. TASR o tom informoval riaditeľ Múzea vo Svätom Antone Miroslav Hudák s tým, že po započítaní vnútorného nádvoria ide o najrozsiahlejší kaštieľsky objekt svojho druhu v krajine.
Výskum podľa jeho slov vznikol ako reakcia na dlhodobé nejasnosti v označovaní „najväčších“ historických sídiel. „V bežnej komunikácii sa totiž často zamieňajú pojmy hrad, zámok a kaštieľ, pričom chýba jednotná metodika porovnávania. Autori výskumu sa preto rozhodli zamerať výlučne na kaštiele - vidiecke šľachtické sídla - a porovnávať ich na základe jedného presného kritéria - skutočnej pôdorysnej rozlohy,“ priblížil.
Každý objekt bol individuálne overený v katastrálnych mapách a meraná bola reálna zastavaná plocha budov, pričom pri kaštieľoch s uzavretou dispozíciou sa osobitne započítalo aj vnútorné nádvorie. Výsledky podľa Hudáka ukázali, že kaštieľ vo Svätom Antone dosahuje najväčšiu zastavanú pôdorysnú plochu budovy spomedzi všetkých porovnávaných kaštieľov na Slovensku.
„Jeho štvorkrídlová dispozícia s úplne uzavretým nádvorím vytvára rozsiahly architektonický celok, ktorý výrazne presahuje rozmery iných známych kaštieľov. Po započítaní nádvoria vzniká plocha, ktorá nemá medzi slovenskými kaštieľmi porovnateľný ekvivalent,“ uviedol Hudák.
Hudák dodal, že podľa odborníkov ho je tak dnes možné označiť aj za najväčší kaštieľ na Slovensku v zmysle architektonickej rozlohy, čo z neho robí jedinečný objekt aj v širšom stredoeurópskom kontexte.
