Kaštieľ vo Svätom Antone ožije po troch rokoch slávnosťami sv. Huberta

Svätý Anton 30. augusta (TASR) - V areáli kaštieľa vo Svätom Antone v okrese Banská Štiavnica sa 3. a 4. septembra budú opäť po trojročnej prestávke konať celoslovenské poľovnícke slávnosti Dni sv. Huberta. Pôjde o jubilejný 30. ročník a ukážky práce poľovníkov prídu predviesť nielen slovenskí poľovníci, ale aj ich kolegovia zo zahraničia.



Ako informuje Jana Slaná z oddelenia marketingu Múzea vo Svätom Antone, hlavný program slávností sa nebude konať na nádvorí kaštieľa, ale netradične v zámockom parku. "Slávnostné otvorenie sa začne v sobotu o deviatej hodine poľovníckou hymnou v podaní sólistu Opery SND Otokara Kleina so sprievodom lesných rohov," uviedla.



V sobotu sa návštevníci môžu zapojiť do Hubertovskej kvapky krvi. Pripravené sú pre nich aj rôzne súťaže. "Svoju silu si môžu zmerať aj v hode flinty do žita," dodala Slaná.



Nebudú chýbať ukážky sokoliarov s preletom dravcov, Poľovnícky chodník – poľovníctvo pre deti, ukážky loveckej lukostreľby a taktiky lovu lukom, atraktívny rybolov a špeciality z rýb, výstavy poľovníckych psov. Deti zo ZŠ s MŠ F. Coburga vo Svätom Antone zahrajú detské divadielko Legendu o sv. Hubertovi. "V sobotu popoludní spoznáme aj majstra Slovenska vo vábení jeleňov a ostatnej zveri," pripomenula Slaná.



Návštevníkom bude sprístupnená historicko-poľovnícka expozícia, výstava Poľovnícka galéria, aj výstava Poľovníctvo vo fotografii. V sýpke bude inštalovaná Sieň úcty a slávy poľovníctva na Slovensku a výstava Tri desaťročia Hubertových slávností.