Kaštieľsky park v Dolnej Krupej aj počas rekonštrukcie ožije kultúrou

Dolná Krupá 22. júla (TASR) - Program s názvom Putovanie za pokladmi pripravil v rámci projektu Treasures – Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba na letné mesiace kaštieľ v Dolnej Krupej pri Trnave, ktorý je súčasťou Hudobného múzea Slovenského národného múzea. Nadväzuje ním na spoločnú rakúsko-slovenskú výstavu Pripraviť sa, poklad, štart! Putovanie za hodnotami, ktorá chce priblížiť návštevníkom tradičné i netradičné kultúrne podujatia. Informovala o tom kultúrno-propagačná manažérka kaštieľa Alena Krátka.



„V rámci programu v pondelok 26. júla o 18.00 h poteší návštevníkov svojimi netradičnými hudobnými nástrojmi hudobno-pracovná skupina Vrbovskí víťazi bratov Jobusovcov a detského diváka zaujme potom Braňo Jobus čítaním zo svojej knižky Ja nič, ja muzikant,“ uviedla.



Na druhý prázdninový mesiac, nedeľu 22. augusta, je pripravený tradičný folklór v podaní hudobníkov a tanečníkov súboru Trnafčan. Počas prvého septembrového víkendu sa deti i rodičia potešia Muzikálovým rozprávkam.



Podujatia sa uskutočnia v areáli historického kaštieľskeho parku. „V kaštieli aktuálne prebieha stavebná obnova vďaka podpore z projektu Treasures, program Interreg V-A SK–AT, ktorý sa realizuje v lokalitách slovensko-rakúskeho pohraničia v regiónoch Trnava, Bratislava, Dolné Rakúsko a Viedeň, s cieľom vybudovať trvalo udržateľnú inštitucionálnu spoluprácu projektových a strategických partnerov v oblasti kultúrneho, prírodného a hudobného bohatstva v regióne Marchfeld/Malé Karpaty. Strategickými partnermi projektu sú Ministerstvo kultúry SR, Trnavský samosprávny kraj a Úrad dolnorakúskej vlády – oddelenie umenia a kultúry na strane rakúskej,“ doplnila Krátka.



Okrem pripravených kultúrnych akcií v réžii kaštieľa ponúka Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism prehliadku dolnokrupského anglického parku so sprievodcom v rámci potulky Sedem divov Dolnej Krupej. „Keďže je kaštieľ momentálne verejnosti neprístupný, radi by sme umožnili návštevníkom aspoň vstup do parku pri kaštieli. Pripravili sme tri pevné termíny prehliadok, prvá je už v sobotu 24. júla, ďalšie 21. augusta a 18. septembra. No naši sprievodcovia sú k dispozícii aj na individuálne prehliadky,“ informoval zastupujúci výkonný riaditeľ OOCR Alexander Prostinák.