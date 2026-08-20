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VRAŽDA VO VRÚTKACH: Katarína K. sa priznala, súd jej vymeral 13 rokov
Tragédia sa stala 11. februára v podvečerných hodinách v jednom z rodinných domov vo Vrútkach.
Autor TASR
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Čadca 20. augusta (TASR) - Na čadčianskom pracovisku Okresného súdu Žilina sa vo štvrtok konalo pojednávanie k návrhu dohody o vine a treste pre 38-ročnú Katarínu K. Tá je obvinená z obzvlášť závažného zločinu vraždy, keď vo februári vo Vrútkach zahrdúsila 53-ročného Maroša. S prokurátorom uzavrela dohodu o vine a treste, ktorú súd schválil a vymeral jej trest odňatia slobody v trvaní 13 rokov.
Tragédia sa stala 11. februára v podvečerných hodinách v jednom z rodinných domov vo Vrútkach. Predchádzal tomu slovný aj fyzický konflikt, po ktorom Maroš spadol na chrbát a vzhľadom na ťažký stupeň opitosti nemal šancu sa brániť. Katarína K. konala pod vplyvom alkoholu, krátko po zadržaní policajtmi sa podrobila dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu s pozitívnym výsledkom 1,19 promile.
Prokurátorka Alexandra Mesiarkinová priblížila, že dohodu o vine a treste uzavrela s obvinenou 6. augusta. Pripomenula, že obvinená spáchala čin v čase plynutia trojročného podmienečného trestu za iný trestný čin. „Práve z tohto dôvodu nebol trest uložený na absolútne spodnej hranici, ktorá u nej prichádzala do úvahy, čo bolo v tomto prípade 11 rokov a dva mesiace. Brala som do úvahy to, že ide o opakované spáchanie zločinu,“ vysvetlila Mesiarkinová.
Priamo v súdnej sieni Katarína K. dohodu akceptovala a na všetkých desať stanovených otázok predsedníčky súdu odpovedala kladne. Tá po krátkej prestávke prečítala rozsudok, ktorým súd vymeral obvinenej trest odňatia slobody v trvaní 13 rokov, ktorý si odpyká v ústave na výkon trestu odňatia slobody so stredným stupňom stráženia. Zároveň jej bolo nariadené ochranné protitoxikomanické a protialkoholické liečenie ústavnou formou.
Tragédia sa stala 11. februára v podvečerných hodinách v jednom z rodinných domov vo Vrútkach. Predchádzal tomu slovný aj fyzický konflikt, po ktorom Maroš spadol na chrbát a vzhľadom na ťažký stupeň opitosti nemal šancu sa brániť. Katarína K. konala pod vplyvom alkoholu, krátko po zadržaní policajtmi sa podrobila dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu s pozitívnym výsledkom 1,19 promile.
Prokurátorka Alexandra Mesiarkinová priblížila, že dohodu o vine a treste uzavrela s obvinenou 6. augusta. Pripomenula, že obvinená spáchala čin v čase plynutia trojročného podmienečného trestu za iný trestný čin. „Práve z tohto dôvodu nebol trest uložený na absolútne spodnej hranici, ktorá u nej prichádzala do úvahy, čo bolo v tomto prípade 11 rokov a dva mesiace. Brala som do úvahy to, že ide o opakované spáchanie zločinu,“ vysvetlila Mesiarkinová.
Priamo v súdnej sieni Katarína K. dohodu akceptovala a na všetkých desať stanovených otázok predsedníčky súdu odpovedala kladne. Tá po krátkej prestávke prečítala rozsudok, ktorým súd vymeral obvinenej trest odňatia slobody v trvaní 13 rokov, ktorý si odpyká v ústave na výkon trestu odňatia slobody so stredným stupňom stráženia. Zároveň jej bolo nariadené ochranné protitoxikomanické a protialkoholické liečenie ústavnou formou.