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Katarínske trhy prinášajú predvianočnú atmosféru a tradičné chute
Tento rok na Katarínskych trhoch predstavuje svoje výrobky približne 80 predajcov a remeselníkov z rôznych kútov Slovenska.
Autor TASR
Dolný Kubín 26. novembra (TASR) - Námestie slobody a priestory Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne ožili tradičnými Katarínskymi trhmi. Počas štvrtka a piatka (27. 11.) do mesta prinášajú remeslá, tradičné chute a predvianočnú atmosféru. Ako TASR informoval Martin Buzna z kancelárie primátora Dolného Kubína, zimné počasie a jemná snehová pokrývka dotvárajú predvianočnú atmosféru a dodávajú trhom osobité čaro.
„Katarínske trhy už neodmysliteľne patria k záveru novembra v našom meste. Každoročne sa snažíme návštevníkom priniesť rozmanitú ponuku výrobkov, zachovávať tradície a zároveň vytvárať priestor na prezentáciu poctivého remesla,“ uviedla riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Dolný Kubín Martina Mesárošová.
Tento rok na Katarínskych trhoch predstavuje svoje výrobky približne 80 predajcov a remeselníkov z rôznych kútov Slovenska. „V ponuke nechýbajú tradičné vianočné oblátky, sladkosti, sviatočné dekorácie, ručne vyrábané ozdoby, hračky, textil či bylinkové produkty. Na svoje si prídu aj milovníci domácich špecialít, údenín, čerstvého pečiva a ďalších dobrôt,“ priblížila Mesárošová s tým, že súčasťou trhov je aj bohatá ponuka občerstvenia. Návštevníci si môžu popri prehliadke stánkov vychutnať tradičné špeciality či pohár horúceho punču.
Dolnokubínske Katarínske trhy budú mať aj charitatívny rozmer. V piatok o 19.00 h sa uskutoční benefičný koncert, ktorý pripravilo mestské kultúrne stredisko v spolupráci s občianskym združením Vidíme srdcom. „Návštevníkom sa predstaví Folklórny súbor Pilsko s programom plným hudby, spevu a tanca. Celý výťažok z podujatia bude venovaný novorodeneckému oddeleniu Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého v Dolnom Kubíne,“ vysvetlila riaditeľka.
Podľa Mesárošovej patria Katarínske trhy svojím rozsahom, dlhoročnou tradíciou a návštevnosťou medzi výnimočné podujatia na Orave. „Ich význam nespočíva len v samotnom predaji. Sú predovšetkým miestom stretnutí, kde sa ľudia môžu na chvíľu zastaviť, stretnúť známych a spoločne si vychutnať atmosféru blížiacich sa Vianoc. Preto srdečne pozývame všetkých Dolnokubínčanov i návštevníkov nášho mesta, aby zavítali medzi stánky, podporili šikovných remeselníkov a predajcov a odniesli si z trhov nielen pekné výrobky, ale aj príjemné zážitky,“ uzavrela.
„Katarínske trhy už neodmysliteľne patria k záveru novembra v našom meste. Každoročne sa snažíme návštevníkom priniesť rozmanitú ponuku výrobkov, zachovávať tradície a zároveň vytvárať priestor na prezentáciu poctivého remesla,“ uviedla riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Dolný Kubín Martina Mesárošová.
Tento rok na Katarínskych trhoch predstavuje svoje výrobky približne 80 predajcov a remeselníkov z rôznych kútov Slovenska. „V ponuke nechýbajú tradičné vianočné oblátky, sladkosti, sviatočné dekorácie, ručne vyrábané ozdoby, hračky, textil či bylinkové produkty. Na svoje si prídu aj milovníci domácich špecialít, údenín, čerstvého pečiva a ďalších dobrôt,“ priblížila Mesárošová s tým, že súčasťou trhov je aj bohatá ponuka občerstvenia. Návštevníci si môžu popri prehliadke stánkov vychutnať tradičné špeciality či pohár horúceho punču.
Dolnokubínske Katarínske trhy budú mať aj charitatívny rozmer. V piatok o 19.00 h sa uskutoční benefičný koncert, ktorý pripravilo mestské kultúrne stredisko v spolupráci s občianskym združením Vidíme srdcom. „Návštevníkom sa predstaví Folklórny súbor Pilsko s programom plným hudby, spevu a tanca. Celý výťažok z podujatia bude venovaný novorodeneckému oddeleniu Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého v Dolnom Kubíne,“ vysvetlila riaditeľka.
Podľa Mesárošovej patria Katarínske trhy svojím rozsahom, dlhoročnou tradíciou a návštevnosťou medzi výnimočné podujatia na Orave. „Ich význam nespočíva len v samotnom predaji. Sú predovšetkým miestom stretnutí, kde sa ľudia môžu na chvíľu zastaviť, stretnúť známych a spoločne si vychutnať atmosféru blížiacich sa Vianoc. Preto srdečne pozývame všetkých Dolnokubínčanov i návštevníkov nášho mesta, aby zavítali medzi stánky, podporili šikovných remeselníkov a predajcov a odniesli si z trhov nielen pekné výrobky, ale aj príjemné zážitky,“ uzavrela.