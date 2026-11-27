< sekcia Regióny
Katarínske trhy v Dolnom Kubíne budú mať aj charitatívny rozmer
Na tohtoročných Katarínskych trhoch predstavuje svoje výrobky približne 80 predajcov a remeselníkov z rôznych kútov Slovenska.
Autor TASR
Dolný Kubín 27. novembra (TASR) - Katarínske trhy v Dolnom Kubíne budú mať tento rok aj charitatívny rozmer. V piatok o 19.00 h sa uskutoční benefičný koncert, ktorý pripravilo Mestské kultúrne stredisko v spolupráci s občianskym združením Vidíme srdcom. Ako TASR informoval Martin Buzna z kancelárie primátora Dolného Kubína, obľúbené podujatie sa koná na Námestí slobody a v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.
„Návštevníkom sa predstaví Folklórny súbor Pilsko s programom plným hudby, spevu a tanca. Celý výťažok z podujatia bude venovaný novorodeneckému oddeleniu Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého v Dolnom Kubíne,“ uviedla riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Dolný Kubín Martina Mesárošová.
Na tohtoročných Katarínskych trhoch predstavuje svoje výrobky približne 80 predajcov a remeselníkov z rôznych kútov Slovenska. „V ponuke nechýbajú tradičné vianočné oblátky, sladkosti, sviatočné dekorácie, ručne vyrábané ozdoby, hračky, textil či bylinkové produkty. Na svoje si prídu aj milovníci domácich špecialít, údenín, čerstvého pečiva a ďalších dobrôt,“ priblížila Mesárošová.
Doplnila, že Katarínske trhy patria svojim rozsahom, dlhoročnou tradíciou a návštevnosťou medzi výnimočné podujatia na Orave. „Ich význam nespočíva len v samotnom predaji. Sú predovšetkým miestom stretnutí, kde sa ľudia môžu na chvíľu zastaviť, stretnúť známych a spoločne si vychutnať atmosféru blížiacich sa Vianoc. Preto srdečne pozývame všetkých Dolnokubínčanov i návštevníkov nášho mesta, aby zavítali medzi stánky, podporili šikovných remeselníkov a predajcov a odniesli si z trhov nielen pekné výrobky, ale aj príjemné zážitky,“ uzavrela Mesárošová.
„Návštevníkom sa predstaví Folklórny súbor Pilsko s programom plným hudby, spevu a tanca. Celý výťažok z podujatia bude venovaný novorodeneckému oddeleniu Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého v Dolnom Kubíne,“ uviedla riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Dolný Kubín Martina Mesárošová.
Na tohtoročných Katarínskych trhoch predstavuje svoje výrobky približne 80 predajcov a remeselníkov z rôznych kútov Slovenska. „V ponuke nechýbajú tradičné vianočné oblátky, sladkosti, sviatočné dekorácie, ručne vyrábané ozdoby, hračky, textil či bylinkové produkty. Na svoje si prídu aj milovníci domácich špecialít, údenín, čerstvého pečiva a ďalších dobrôt,“ priblížila Mesárošová.
Doplnila, že Katarínske trhy patria svojim rozsahom, dlhoročnou tradíciou a návštevnosťou medzi výnimočné podujatia na Orave. „Ich význam nespočíva len v samotnom predaji. Sú predovšetkým miestom stretnutí, kde sa ľudia môžu na chvíľu zastaviť, stretnúť známych a spoločne si vychutnať atmosféru blížiacich sa Vianoc. Preto srdečne pozývame všetkých Dolnokubínčanov i návštevníkov nášho mesta, aby zavítali medzi stánky, podporili šikovných remeselníkov a predajcov a odniesli si z trhov nielen pekné výrobky, ale aj príjemné zážitky,“ uzavrela Mesárošová.