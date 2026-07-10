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Kataster v Pezinku sa presťahuje do nového klientskeho centra
Počas budúceho týždňa nebudú jeho stránkové hodiny k dispozícii.
Autor TASR
Bratislava 10. júla (TASR) - Katastrálny odbor Okresného úradu (OÚ) Pezinok sa presťahuje do priestorov nového klientskeho centra. Počas budúceho týždňa nebudú jeho stránkové hodiny k dispozícii. TASR o tom informoval hovorca ministerstva vnútra (MV) Matej Neumann.
„Od 20. júla bude kataster poskytovať služby v riadnom režime v novom klientskom centre OÚ Pezinok na Holubyho ulici 7. Ministerstvo vnútra sa ospravedlňuje za prípadné spôsobené problémy,“ uviedol Neumann.
„Od 20. júla bude kataster poskytovať služby v riadnom režime v novom klientskom centre OÚ Pezinok na Holubyho ulici 7. Ministerstvo vnútra sa ospravedlňuje za prípadné spôsobené problémy,“ uviedol Neumann.