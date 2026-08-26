< sekcia Regióny
Katastrálne odbory OÚ Košice a okolia nebudú poskytovať služby
Za prípadné spôsobené problémy sa MV SR verejnosti ospravedlňuje, uviedol odbor strategickej komunikácie Kancelárie ministra vnútra SR.
Autor TASR
Košice 26. augusta (TASR) - Katastrálne odbory Okresného úradu (OÚ) Košice a OÚ Košice-okolie nebudú od štvrtka (27. 8.) do pondelka (31. 8.) poskytovať služby. Dôvodom sú technické príčiny. Informovalo o tom Ministerstvo vnútra (MV) SR.
„Za prípadné spôsobené problémy sa MV SR verejnosti ospravedlňuje,“ uviedol odbor strategickej komunikácie Kancelárie ministra vnútra SR.
„Za prípadné spôsobené problémy sa MV SR verejnosti ospravedlňuje,“ uviedol odbor strategickej komunikácie Kancelárie ministra vnútra SR.