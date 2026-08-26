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Katastrálne odbory OÚ Košice a okolia nebudú poskytovať služby

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Za prípadné spôsobené problémy sa MV SR verejnosti ospravedlňuje, uviedol odbor strategickej komunikácie Kancelárie ministra vnútra SR.

Autor TASR
Košice 26. augusta (TASR) - Katastrálne odbory Okresného úradu (OÚ) Košice a OÚ Košice-okolie nebudú od štvrtka (27. 8.) do pondelka (31. 8.) poskytovať služby. Dôvodom sú technické príčiny. Informovalo o tom Ministerstvo vnútra (MV) SR.

Za prípadné spôsobené problémy sa MV SR verejnosti ospravedlňuje,“ uviedol odbor strategickej komunikácie Kancelárie ministra vnútra SR.
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