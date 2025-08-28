< sekcia Regióny
Katedrálny festival v Nitre ponúkne koncerty organovej hudby
V programe zaznejú skladby významných svetových autorov v podaní umelcov zo Slovenska i z Nemecka, Belgicka, Talianska a Južnej Kórey.
Autor TASR
Nitra 28. augusta (TASR) - V Katedrále - Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade a v Kostole sv. Klimenta v Močenku sa bude konať od 31. augusta do 28. septembra 9. ročník Katedrálneho organového festivalu. Ako informovalo Biskupstvo Nitra, koncerty sa začínajú vždy o 19.00 h.
V programe zaznejú skladby významných svetových autorov v podaní umelcov zo Slovenska i z Nemecka, Belgicka, Talianska a Južnej Kórey. „Dramaturgiu koncertov tvoria prevažne diela starej hudby, ale aj diela 20. a 21. storočia,“ uviedli organizátori.
Diela zaznejú v podaní organistov s medzinárodným renomé, ktorí účinkujú po celom svete. „Svojou prítomnosťou v Nitre zaraďujú aj Katedrálny organový festival medzi významné hudobné podujatia. Aj vďaka tomuto sa darí priblížiť organové umenie nitrianskemu a slovenskému publiku,“ dodalo biskupstvo.
V programe zaznejú skladby významných svetových autorov v podaní umelcov zo Slovenska i z Nemecka, Belgicka, Talianska a Južnej Kórey. „Dramaturgiu koncertov tvoria prevažne diela starej hudby, ale aj diela 20. a 21. storočia,“ uviedli organizátori.
Diela zaznejú v podaní organistov s medzinárodným renomé, ktorí účinkujú po celom svete. „Svojou prítomnosťou v Nitre zaraďujú aj Katedrálny organový festival medzi významné hudobné podujatia. Aj vďaka tomuto sa darí priblížiť organové umenie nitrianskemu a slovenskému publiku,“ dodalo biskupstvo.