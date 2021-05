Katolícka univerzita ocenila osobnosti

ECO – INVESTMENT a.s.

Ružomberok 19. mája (OTS) - V súvislosti s ukončením akademického roka 2020/2021 na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU), udelilo Kolégium rektor v stredu 19. mája 2021 ocenenia viacerým významným osobnostiam a inštitúciám, ktoré sa zaslúžili o vznik a rozvoj KU. Pri príležitosti 20. výročia založenia Katolíckej univerzity v Ružomberku si z rúk rektora Jaroslava Demka prebral zlatú medailu aj prezident a predseda predstavenstva ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo.KU v Ružomberku vznikla 1. júla 2000 s dvoma fakultami – pedagogickou a filozofickou. Postupne sa rozšírila aj o fakultu zdravotníctva a teologickú fakultu, ktorá sídli v Košiciach. Dnes v Ružomberku sídli aj nová moderná budova univerzitnej knižnice. KU dnes navštevuje takmer 3700 študentov zo Slovenska i Európy, ktorí si môžu vybrať zo 70 študijných programov.Ako povedal rektor univerzity: „Holding ECO – INVESTMENT a.s., do ktorého patrí aj ružomberský závod MONDI SCP, stál pri Katolíckej univerzite od jej začiatkov. Ako uviedolvo svojej ďakovnej reči - od čias, kedy bola univerzita ešte len myšlienkou a zbožnou túžbou: „Na slávnosti sa zúčastnil aj diecézny administrátor Spišskej diecézy mons. Ján Kuboš, ktorý zaželal univerzite veľa ďalších úspešných rokov, podporovateľov a najmä vzdelaných a múdrych študentov.