Katolícka univerzita v Ružomberku otvorila 6. ročník festivalu UNIUM

Ružomberok: KU otvorila šiesty ročník medzinárodného festivalu UNIUM
Autor TASR
Ružomberok 13. apríla (TASR) - Medzinárodný multižánrový festival Akademický Ružomberok UNIUM 2026 ponúkne počas tohto týždňa v priestoroch Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku priestor pre prezentáciu tvorby študentov slovenských aj zahraničných vysokých škôl, ako aj mladých autorov zo stredných škôl zapojených do festivalových sekcií. Ako TASR informoval PR manažér KU v Ružomberku Viktor Mydlo, festival prezentuje univerzitné umenie v domácom i medzinárodnom kontexte.
Cieľom festivalu je podporovať vzťah mladých ľudí k umeniu a kultúre, rozvíjať poznanie histórie a kultúrnej identity, prehlbovať vzájomné porozumenie a rozširovať kultúrny rozhľad mladej inteligencie. „UNIUM vznikol z presvedčenia, že univerzita nie je len miesto vzdelávania - je to miesto, kde sa rodí kultúra. Každý rok ma študenti prekvapujú svojím talentom, odvahou a hĺbkou. Tento festival je ich priestor. A je otvorený pre každého, kto chce byť súčasťou niečoho živého,“ uviedol rektor KU Jaroslav Demko, ktorý tento akademický festival založil.
UNIUM 2026 je koncipovaný ako prehliadka trendov, prístupov a univerzitných formátov v žánroch literatúra, hudba, tanec, výtvarné umenie, film a divadlo a mediálna tvorba. Program šiesteho ročníka festivalu je rozdelený do piatich dní, pričom takmer všetky budú organizované v rámci univerzity.
