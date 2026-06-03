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Katolícka univerzita plánuje opakovanú voľbu kandidáta na rektora
Súčasný rektor Jaroslav Demko, ktorý univerzitu viedol od roku 2018, nekandidoval.
Autor TASR
Ružomberok 3. júna (TASR) - Akademický senát (AS) Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku bude v najbližšom období iniciovať opakovaný volebný proces kandidáta na rektora univerzity. TASR o tom informoval PR manažér univerzity Viktor Mydlo.
„AS KU konštatuje, že ku dňu 25. mája 2026 bol ukončený proces voľby kandidáta na rektora KU v Ružomberku. V súlade s príslušnými predpismi bude v najbližšom období iniciovaný opakovaný volebný proces,“ spresnila predsedníčka AS KU Eva Moraučíková.
Dodala, že chod univerzity, zabezpečenie vzdelávania, vedeckej činnosti a služieb študentom zostávajú v plnom rozsahu riadne zabezpečené. „O ďalších krokoch súvisiacich s opakovanou voľbou kandidáta na rektora KU bude univerzita verejnosť informovať obvyklým spôsobom,“ doplnila Moraučíková.
Opakovaný volebný proces kandidáta na rektora KU v Ružomberku sa bude konať z dôvodu nepotvrdenia vo funkcii rektora univerzity zvoleného kandidáta Tomáša Jablonského veľkým kancelárom KU v Ružomberku, košickým arcibiskupom metropolitom Bernardom Boberom. Dôvodom Boberovho rozhodnutia o nepotvrdení do funkcie je pretrvávajúca nedôvera voči jeho osobe.
Tomáš Jablonský, ktorý v súčasnosti pôsobí ako vedúci Katedry pedagogiky a psychológie Pedagogickej fakulty KU, bol za kandidáta na post rektora pre funkčné obdobie 2026 až 2030 zvolený 13. mája v tajnom hlasovaní. O post najvyššieho akademického funkcionára univerzity sa uchádzali dvaja kandidáti. Jablonského protikandidátom bol Ľubomír Pekarčík. Súčasný rektor Jaroslav Demko, ktorý univerzitu viedol od roku 2018, nekandidoval.
„AS KU konštatuje, že ku dňu 25. mája 2026 bol ukončený proces voľby kandidáta na rektora KU v Ružomberku. V súlade s príslušnými predpismi bude v najbližšom období iniciovaný opakovaný volebný proces,“ spresnila predsedníčka AS KU Eva Moraučíková.
Dodala, že chod univerzity, zabezpečenie vzdelávania, vedeckej činnosti a služieb študentom zostávajú v plnom rozsahu riadne zabezpečené. „O ďalších krokoch súvisiacich s opakovanou voľbou kandidáta na rektora KU bude univerzita verejnosť informovať obvyklým spôsobom,“ doplnila Moraučíková.
Opakovaný volebný proces kandidáta na rektora KU v Ružomberku sa bude konať z dôvodu nepotvrdenia vo funkcii rektora univerzity zvoleného kandidáta Tomáša Jablonského veľkým kancelárom KU v Ružomberku, košickým arcibiskupom metropolitom Bernardom Boberom. Dôvodom Boberovho rozhodnutia o nepotvrdení do funkcie je pretrvávajúca nedôvera voči jeho osobe.
Tomáš Jablonský, ktorý v súčasnosti pôsobí ako vedúci Katedry pedagogiky a psychológie Pedagogickej fakulty KU, bol za kandidáta na post rektora pre funkčné obdobie 2026 až 2030 zvolený 13. mája v tajnom hlasovaní. O post najvyššieho akademického funkcionára univerzity sa uchádzali dvaja kandidáti. Jablonského protikandidátom bol Ľubomír Pekarčík. Súčasný rektor Jaroslav Demko, ktorý univerzitu viedol od roku 2018, nekandidoval.