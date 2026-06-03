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Katolícka univerzita plánuje opakovanú voľbu kandidáta na rektora

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Na snímke pohľad na budovu Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Súčasný rektor Jaroslav Demko, ktorý univerzitu viedol od roku 2018, nekandidoval.

Autor TASR
Ružomberok 3. júna (TASR) - Akademický senát (AS) Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku bude v najbližšom období iniciovať opakovaný volebný proces kandidáta na rektora univerzity. TASR o tom informoval PR manažér univerzity Viktor Mydlo.

„AS KU konštatuje, že ku dňu 25. mája 2026 bol ukončený proces voľby kandidáta na rektora KU v Ružomberku. V súlade s príslušnými predpismi bude v najbližšom období iniciovaný opakovaný volebný proces,“ spresnila predsedníčka AS KU Eva Moraučíková.

Dodala, že chod univerzity, zabezpečenie vzdelávania, vedeckej činnosti a služieb študentom zostávajú v plnom rozsahu riadne zabezpečené. „O ďalších krokoch súvisiacich s opakovanou voľbou kandidáta na rektora KU bude univerzita verejnosť informovať obvyklým spôsobom,“ doplnila Moraučíková.

Opakovaný volebný proces kandidáta na rektora KU v Ružomberku sa bude konať z dôvodu nepotvrdenia vo funkcii rektora univerzity zvoleného kandidáta Tomáša Jablonského veľkým kancelárom KU v Ružomberku, košickým arcibiskupom metropolitom Bernardom Boberom. Dôvodom Boberovho rozhodnutia o nepotvrdení do funkcie je pretrvávajúca nedôvera voči jeho osobe.

Tomáš Jablonský, ktorý v súčasnosti pôsobí ako vedúci Katedry pedagogiky a psychológie Pedagogickej fakulty KU, bol za kandidáta na post rektora pre funkčné obdobie 2026 až 2030 zvolený 13. mája v tajnom hlasovaní. O post najvyššieho akademického funkcionára univerzity sa uchádzali dvaja kandidáti. Jablonského protikandidátom bol Ľubomír Pekarčík. Súčasný rektor Jaroslav Demko, ktorý univerzitu viedol od roku 2018, nekandidoval.
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