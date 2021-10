Katolícka univerzita v Ružomberku organizuje akademický festival

Ružomberok 26. októbra (TASR) – Katolícka univerzita (KU) v Ružomberku organizuje od utorka do štvrtka (28. 10.) premiérový ročník umeleckého festivalu Unium. Hlavnými ťahákmi budú celoslovenská interpretačná súťaž v hre na hudobných nástrojoch a speve, súťaž v literárnej tvorbe, a tiež vernisáž a výstava umeleckých diel. Univerzita o tom informuje na webovej stránke.



"Pred rokom sme si pripomenuli 20. výročie vzniku univerzity a súčasťou osláv a ďalšieho budovania identity akademickej tradície mal byť aj tento festival. Pre pandémiu sme ho museli o rok posunúť, ubrať z ambiciózneho programu, no nie zámeru poskytnúť akademickej, odbornej, ale aj laickej verejnosti priestor pre výtvarné a hudobné umenie, umenie práce so slovom či duchovné posilnenie," spresnil rektor univerzity Jaroslav Demko.



Festival začne v Organovej sieni KU a Kostole povýšenia sv. Kríža interpretačnou súťažou v hre na klavíri a organe s názvom Študentská umelecká činnosť. "Je to jediná súťaž svojho druhu na Slovensku, pretože iné školy majú súťaže zamerané najmä na spev, my sa zameriavame aj na hru na nástrojoch," uviedla Miriam Matejová z katedry hudby.



Druhý deň festivalu, v stredu 27. októbra, vyplní pokračovanie interpretačnej súťaže Slávme to spoločne, tentoraz zameranej na sólový a komorný spev. Univerzitná knižnica KU bude zase hostiť účastníkov 6. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže v tvorbe poézie Slávme to spoločne.



Festival ukončí vo štvrtok popoludní vernisáž medzinárodnej výstavy pedagógov Univerzum, kde ukážu diela autorov z Chorvátska, Poľska, Rakúska a Slovenska. Uskutoční sa aj výstava študentov KU pod názvom Duchovno a rozum. Obe pripravuje Katedra výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty KU.