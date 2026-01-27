< sekcia Regióny
Katolícka univerzita v Ružomberku vyhlásila voľbu kandidáta na rektora
Terajším rektorom univerzity je biológ a ekológ Jaroslav Demko, ktorý na KU pôsobí od roku 2011.
Ružomberok 27. januára (TASR) - Katolícka univerzita (KU) v Ružomberku vyhlásila voľbu kandidáta na rektora na funkčné obdobie od 27. augusta 2026 do 26. augusta 2030. Univerzita o tom informovala v utorok na sociálnej sieti.
„Návrhy na uchádzačov na kandidáta na rektora sa predkladajú v uzatvorenej obálke predsedovi Akademického senátu KU, osobne alebo korešpondenčne, od 28. januára do 28. apríla,“ spresnila univerzita s tým, že verejné vypočutie uchádzačov a voľba kandidáta na rektora sa uskutoční 13. mája.
