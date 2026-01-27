Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Katolícka univerzita v Ružomberku vyhlásila voľbu kandidáta na rektora

Na snímke pohľad na budovu Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Terajším rektorom univerzity je biológ a ekológ Jaroslav Demko, ktorý na KU pôsobí od roku 2011.

Autor TASR
Ružomberok 27. januára (TASR) - Katolícka univerzita (KU) v Ružomberku vyhlásila voľbu kandidáta na rektora na funkčné obdobie od 27. augusta 2026 do 26. augusta 2030. Univerzita o tom informovala v utorok na sociálnej sieti.

„Návrhy na uchádzačov na kandidáta na rektora sa predkladajú v uzatvorenej obálke predsedovi Akademického senátu KU, osobne alebo korešpondenčne, od 28. januára do 28. apríla,“ spresnila univerzita s tým, že verejné vypočutie uchádzačov a voľba kandidáta na rektora sa uskutoční 13. mája.

