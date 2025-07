Katolícka univerzita vybuduje simulačné centrum pre zdravotníkov

Ružomberok 2. júla (TASR) - Katolícka univerzita (KU) v Ružomberku vybuduje nové simulačné centrum pre budúcich zdravotníkov. Pracovisko za desať miliónov eur bude rozvíjať technické aj netechnické zručnosti v odboroch fyzioterapia, ošetrovateľstvo, urgentná zdravotná starostlivosť, laboratórne vyšetrovacie metódy a rádiologická technika. Univerzita ho bude financovať z fondov Európskej únie a vlastných zdrojov. TASR o tom v stredu informoval PR manažér KU Viktor Mydlo.



„Simulátory sú v dnešnej dobe kľúčové pre vzdelávanie budúcich profesionálov. Sú to najmodernejšie tréningové strediská, kde študenti zažijú rozmanité scenáre zo zdravotníckej praxe. Do náročnej nemocničnej reality potom prídu perfektne pripravení,“ ozrejmil rektor KU Jaroslav Demko.



Nové centrum vybuduje univerzita v priestoroch Fakulty zdravotníctva KU. Študenti tam budú trénovať rozličné situácie z klinickej praxe, ale v kontrolovanom a bezpečnom prostredí simulátora. „Vybudovanie takéhoto centra považujem za obrovskú investíciu do vzdelávania mladých ľudí. Verím, že to prinesie potrebný impulz pre rozvoj slovenského zdravotníctva a zvyšovanie spokojnosti pacientov s poskytovanými službami,“ skonštatoval Demko.



Projekt počíta okrem rozvoja praktických zručností aj s modernizáciou študijných programov. Tie univerzita prispôsobí aktuálnym trendom, nebude chýbať virtuálna realita alebo softvér založený na umelej inteligencii. Prodekan Fakulty zdravotníctva KU Lucián Zastko vysvetlil, že simulácie nielen zvyšujú kompetencie študentov, ale prinášajú aj novú dimenziu výučby - prepojenie teórie s praxou bez rizika pre pacientov. „Veľkou výhodou je aj možnosť opakovať viaceré postupy, čo v reálnej praxi nie je vždy možné. Tým sa výrazne posilňuje sebadôvera študentov a komfort budúcich pacientov,“ doplnil.



Vybudovanie zdravotníckeho simulátora bude KU financovať z Programu Slovensko, nenávratný finančný príspevok je vo výške 9.197.684,88 eura, spoluúčasť fakulty zdravotníctva predstavuje 799.798,68 eura. Projekt trvá do konca roka 2029.