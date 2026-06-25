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Katolícka univerzita vyhlásila opakovanú voľbu kandidáta na rektora
Podľa štatútu KU môžu uchádzačov navrhovať členovia akademickej obce KU a členovia Správnej rady KU.
Autor TASR
Ružomberok 25. júna (TASR) - Predsedníčka Akademického senátu (AS) Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku vyhlásila opakovanú voľbu kandidáta na rektora KU na funkčné obdobie 2026 až 2030. Ako TASR informoval PR manažér univerzity Viktor Mydlo, opakovaná voľba kandidáta na rektora prebehne 23. septembra.
Podľa štatútu KU môžu uchádzačov navrhovať členovia akademickej obce KU a členovia Správnej rady KU. „Návrhy na uchádzačov na kandidáta na rektora sa predkladajú v uzatvorenej obálke adresované predsedníčke AS KU. Doručenie je možné osobne prostredníctvom referátu registratúry, spisovej správy a archivácie KU alebo korešpondenčne na adresu AS,“ spresnil Mydlo s tým, že možné je tak urobiť do 7. septembra.
Doplnil, že zoznam uchádzačov na kandidátov na rektora bude potvrdený 9. septembra. Verejné vypočutie uchádzačov na kandidáta na rektora KU a voľba kandidáta na rektora KU prebehnú 23. septembra o 14.00 h v Aule sv. Jána Pavla II. v Ružomberku.
Opakovaný volebný proces kandidáta na rektora KU v Ružomberku sa koná z dôvodu nepotvrdenia vo funkcii rektora univerzity zvoleného kandidáta Tomáša Jablonského veľkým kancelárom KU v Ružomberku, košickým arcibiskupom metropolitom Bernardom Boberom. Dôvodom jeho rozhodnutia o nepotvrdení do funkcie je pretrvávajúca nedôvera voči jeho osobe.
Tomáš Jablonský bol za kandidáta na post rektora pre funkčné obdobie 2026 až 2030 zvolený 13. mája v tajnom hlasovaní. O post najvyššieho akademického funkcionára univerzity sa uchádzali dvaja kandidáti. Jablonského protikandidátom bol Ľubomír Pekarčík. Súčasný rektor Jaroslav Demko, ktorý univerzitu viedol od roku 2018, nekandidoval.
Podľa štatútu KU môžu uchádzačov navrhovať členovia akademickej obce KU a členovia Správnej rady KU. „Návrhy na uchádzačov na kandidáta na rektora sa predkladajú v uzatvorenej obálke adresované predsedníčke AS KU. Doručenie je možné osobne prostredníctvom referátu registratúry, spisovej správy a archivácie KU alebo korešpondenčne na adresu AS,“ spresnil Mydlo s tým, že možné je tak urobiť do 7. septembra.
Doplnil, že zoznam uchádzačov na kandidátov na rektora bude potvrdený 9. septembra. Verejné vypočutie uchádzačov na kandidáta na rektora KU a voľba kandidáta na rektora KU prebehnú 23. septembra o 14.00 h v Aule sv. Jána Pavla II. v Ružomberku.
Opakovaný volebný proces kandidáta na rektora KU v Ružomberku sa koná z dôvodu nepotvrdenia vo funkcii rektora univerzity zvoleného kandidáta Tomáša Jablonského veľkým kancelárom KU v Ružomberku, košickým arcibiskupom metropolitom Bernardom Boberom. Dôvodom jeho rozhodnutia o nepotvrdení do funkcie je pretrvávajúca nedôvera voči jeho osobe.
Tomáš Jablonský bol za kandidáta na post rektora pre funkčné obdobie 2026 až 2030 zvolený 13. mája v tajnom hlasovaní. O post najvyššieho akademického funkcionára univerzity sa uchádzali dvaja kandidáti. Jablonského protikandidátom bol Ľubomír Pekarčík. Súčasný rektor Jaroslav Demko, ktorý univerzitu viedol od roku 2018, nekandidoval.