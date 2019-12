Kaufland dnes otvoril novú predajňu v Skalici Foto: Kaufland

Kaufland dnes otvoril novú predajňu v Skalici Foto: Kaufland

Kaufland dnes otvoril novú predajňu v Skalici Foto: Kaufland

Kaufland dnes otvoril novú predajňu v Skalici Foto: Kaufland

Kaufland dnes otvoril novú predajňu v Skalici Foto: Kaufland

Skalica 12. decembra (OTS) - Spoločnosť Kaufland otvorila 12. decembra 2019 brány svojej prvej prevádzky aj v tomto meste. Pri tejto príležitosti zároveň finančne podporí miestne Centrum voľného času Skalica.Nový koncept predajní Kaufland prináša otvorený priestor, v ktorom zákazník s prehľadom rýchlo nájde to, čo potrebuje. Pri vstupe sa ocitne hneď v oddelení ovocia a zeleniny, za ktorými nasleduje pekáreň. V rámci nového konceptu boli odstránené stredové steny a pribudol regál s rýchlym občerstvením. Pri pokladniach dostal svoje praktické miesto infopult a samoobslužné pokladne. Vďaka nim môžu zákazníci urýchliť svoj nákup ešte viac. „“ povedala, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.Od 12. decembra do 14. decembra 2019, čiže počas prvých troch dní od otvorenia, prispeje Kaufland za každý nákup v hodnote minimálne 20 € sumou 1 € Centru voľného času v Skalici. Pedagogickí zamestnanci spolu s externými zamestnancami a dobrovoľníkmi tu okrem pravidelnej záujmovej činnosti pravidelne organizujú rôzne podujatia a výlety pre deti a mládež a taktiež sa venujú informačným a poradenským aktivitám pre rodičov detí s poruchami správania a učenia. CVČ podáva pomocnú ruku aj mamičkám s deťmi do 3 rokov, a to správou Materského centra. „“ uviedla riaditeľka CVČ SkalicaSlávnostné otvorenie predajne sprevádzal atraktívny program pre rodiny s deťmi. Všetky deti v Skalici potešil svojím vystúpením spevák Miro Jaroš a vstupy s pesničkami vystriedala detská módna prehliadka privátnej značky od Kauflandu – Kuniboo, ktorá je vyrobená z kvalitných a certifikovaných materiálov.Predajňa v Skalici navyše využíva systém rekuperácie, ktorý výrazne šetrí spotrebu energie, a tak aj prírodné zdroje. V praxi to znamená, že Kaufland využíva na vykurovanie svojich prevádzok namiesto palív ako vykurovací olej, plyn alebo drevo, takmer výlučne odpadové teplo z chladiacich regálov. Areál obchodného domu sa rozprestiera na pozemku s celkovou rozlohou vyše 21-tisíc metrov štvorcových, zastavaná plocha z toho predstavuje takmer 5-tisíc metrov štvorcových.