Kauza Donovaly a Báč pokračuje v júni
Autor TASR
Banská Bystrica 23. apríla (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, pokračovalo vo štvrtok hlavné pojednávanie v kauzách Donovaly a Báč, ktoré sa týkajú páchania ekonomickej trestnej činnosti. Obžalobe zo zločinu daňového podvodu čelia Marian K., Peter P. a Jana Š.
Na súde čítali výpoveď svedka z prípravného konania, z blízkeho okolia obžalovaného Mariana K. Ten na súd neprišiel. Čítali sa tiež listinné dôkazy. Na pojednávaní bol prítomný iba obžalovaný Peter P. Vinu popiera rovnako ako Marian K., ktorého obhajoba považuje obžalobu za zmätočnú.
Obžalovaná Jana Š. ešte vlani na začiatku procesu urobila vyhlásenie o vine, takže v jej prípade sa vykonáva dokazovanie iba čo do výšky trestu. Ako vo štvrtok na súde odznelo, vzdala sa práva na obhajobu, a tak neprišiel ani jej obhajca.
Obžaloba sa týka podozrenia z uplatnenia nadmerných odpočtov DPH v sume prevyšujúcej osem miliónov eur v súvislosti s predajom nehnuteľností v obci Donovaly medzi viacerými obchodnými spoločnosťami.
Marian K. je obžalovaný aj z poškodzovania veriteľa v súvislosti s verejnou dražbou golfového areálu v Báči, kde mala škoda dosiahnuť údajne takmer tri milióny eur.
V celej kauze boli pôvodne obžalované štyri osoby, v prípade Jána F. medzičasom zastavili trestné stíhanie.
Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa ŠTS Iveta Pulman Erdélyiová, hlavné pojednávanie bude pokračovať 2. a 3. júna.
