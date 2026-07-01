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Kauza exšéfa policajných odposluchov pokračuje
Bývalého šéfa policajných odposluchov Jozefa R. zadržali v rámci policajnej akcie Judáš začiatkom decembra 2020.
Autor TASR
Banská Bystrica 1. júla (TASR) - Výpoveďami ďalších svedkov pokračoval v stredu na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, obnovený proces s bývalým riaditeľom Úradu zvláštnych policajných činností Jozefom R.
ŠTS ho v roku 2023 uznal za vinného zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny sýkorovci, ktorej mal za peniaze vynášať informácie z prostredia polície, a za dva skutky prijímania úplatku. Do nich mali byť zapojení i ďalší policajní funkcionári. Výška úplatkov sa v jednom skutku mala pohybovať zhruba okolo 16.000 eur a v druhom 17.000 eur. ŠTS mu vymeral úhrnný trest odňatia slobody na 11 rokov. Najvyšší súd SR rozsudok zrušil a vec vrátil ŠTS, aby ju v potrebnom rozsahu prerokoval a znovu rozhodol.
Jeho niekdajší zástupca, svedok Norbert Paksi si v stredu na nič nespomínal. Svoj trest za zločin prijímania úplatku, zneužitia právomocí verejného činiteľa a inej s tým súvisiacej trestnej činnosti si už odsedel. Po zadržaní spolupracoval s orgánmi činnými v trestnom konaní. Ako pred samosudcom uviedol, za všetkým z minulosti urobil hrubú čiaru a nechce sa už k tomu vracať.
S obžalovaným mal údajne iba štandardný pracovný vzťah. Mal vtedy prístup k informáciám, kto je sledovaný a odpočúvaný. Nespomína si, či mal obžalovaný kontakty so zločineckou skupinou sýkorovci, ani na mená jej členov, dokonca ani len na prezývku svojho šéfa, ktorého volali Dodo. Nepamätá si, koľko ako zástupca riaditeľa zarábal a ani čo bolo protihodnotou za vynášanie informácií.
Samosudca preto prečítal jeho výpoveď z marca roku 2021, kde vypovedal o úplatkoch vrátane tých pre svojho šéfa Jozefa R.
„Pokiaľ som tak vypovedal, tak to tak je. Nepamätám si, že by bol na mňa vtedy vyvíjaný nejaký nátlak,“ dodal svedok.
Jozef R. dôrazne odmietol tvrdenia Paksiho v prečítanej výpovedi. Uviedol, že žiadne peniaze neprevzal, nedostal a nikdy nikomu vraj utajované skutočnosti neprezrádzal.
Bývalého šéfa policajných odposluchov Jozefa R. zadržali v rámci policajnej akcie Judáš začiatkom decembra 2020.
ŠTS ho v roku 2023 uznal za vinného zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny sýkorovci, ktorej mal za peniaze vynášať informácie z prostredia polície, a za dva skutky prijímania úplatku. Do nich mali byť zapojení i ďalší policajní funkcionári. Výška úplatkov sa v jednom skutku mala pohybovať zhruba okolo 16.000 eur a v druhom 17.000 eur. ŠTS mu vymeral úhrnný trest odňatia slobody na 11 rokov. Najvyšší súd SR rozsudok zrušil a vec vrátil ŠTS, aby ju v potrebnom rozsahu prerokoval a znovu rozhodol.
Jeho niekdajší zástupca, svedok Norbert Paksi si v stredu na nič nespomínal. Svoj trest za zločin prijímania úplatku, zneužitia právomocí verejného činiteľa a inej s tým súvisiacej trestnej činnosti si už odsedel. Po zadržaní spolupracoval s orgánmi činnými v trestnom konaní. Ako pred samosudcom uviedol, za všetkým z minulosti urobil hrubú čiaru a nechce sa už k tomu vracať.
S obžalovaným mal údajne iba štandardný pracovný vzťah. Mal vtedy prístup k informáciám, kto je sledovaný a odpočúvaný. Nespomína si, či mal obžalovaný kontakty so zločineckou skupinou sýkorovci, ani na mená jej členov, dokonca ani len na prezývku svojho šéfa, ktorého volali Dodo. Nepamätá si, koľko ako zástupca riaditeľa zarábal a ani čo bolo protihodnotou za vynášanie informácií.
Samosudca preto prečítal jeho výpoveď z marca roku 2021, kde vypovedal o úplatkoch vrátane tých pre svojho šéfa Jozefa R.
„Pokiaľ som tak vypovedal, tak to tak je. Nepamätám si, že by bol na mňa vtedy vyvíjaný nejaký nátlak,“ dodal svedok.
Jozef R. dôrazne odmietol tvrdenia Paksiho v prečítanej výpovedi. Uviedol, že žiadne peniaze neprevzal, nedostal a nikdy nikomu vraj utajované skutočnosti neprezrádzal.
Bývalého šéfa policajných odposluchov Jozefa R. zadržali v rámci policajnej akcie Judáš začiatkom decembra 2020.