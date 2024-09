Kauza Fatima pokračovala bez účasti bývalej štátnej tajomníčky

Žilina 10. septembra (TASR) - Na Okresnom súde (OS) v Žiline v utorok pokračovalo hlavné pojednávanie v kauze súvisiacej s trenčianskym barom Fatima. Obžalobe podanej pre zločin vydierania a zločin marenia spravodlivosti čelí aj bývalá štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Monika J. Tá ani na v poradí ôsme vytýčené pojednávanie neprišla, čo obhajca Peter Erdös zdôvodnil jej zlým zdravotným stavom.



"Jej zdravotný stav je vážny, ale zároveň deklaruje svoj záujem, že ak jej to čo i len trošku umožní zdravotný stav, tak bude mať snahu sa vyjadriť k dokazovaniu, ale predovšetkým k samotnej obžalobe," uviedol Erdös. Zároveň je presvedčený, že počas súdneho procesu sa preukáže nevina jeho klientky. "Súdu sme predložili zásadný dôkaz, keď sa moja klientka podrobila polygrafu, z ktorého je zrejmé, že to, čo je uvedené v obžalobe, nikdy nespáchala a ani spáchať nemohla, pretože s takou osobou sa nikdy nestretla," dodal Erdös.



Spoločne s bývalou štátnou tajomníčkou MS sú obžalovaní aj Peter V. a bývalý šéf protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Róbert K. Ten sa ako jediný na pojednávaní zúčastňuje, ale vypovedať plánuje až po tom, čo odznie svedecká výpoveď expríslušníka NAKA Milana Žáčika.



V úlohe poškodeného a zároveň svedka vystupuje v kauze Fatima Michal Vida, ktorý podľa vlastných slov menil svoje výpovede po tom, čo sa mu dlhoročným väzením vyhrážali dvaja z obžalovaných. Už na úvodnom pojednávaní v novembri minulého roka pred súdom uviedol, že zmeniť výpovede bol ochotný za odmenu 50.000 eur a prísľub pozitívneho výsledku v otvorených trestných konaniach.



Na súde odznela svedecká výpoveď podnikateľa Ondreja Janíčka, ktorému mala zmena Vidovej výpovede uškodiť. Potvrdil, že v septembri 2018 mu Vida na osobnom stretnutí dôvody svojho konania vysvetlil. "Povedal mi, že zaútočili na jeho rodinu a predovšetkým na jeho dcéru. V debate mi vysvetlil, že to musel urobiť, lebo sa bál o svoj život a život svojich blízkych. Tvrdil, že to urobil ani nie tak pre peniaze, ale skôr zo strachu," vyhlásil Janíček.



Prípad sa v minulosti pojednával na Okresnom súde v Trnave. Ústavný súd SR však v závere marca 2023 zrušil uznesenie Najvyššieho súdu SR, ktorý v septembri 2021 presunul kauzu Fatima zo súdu z Trenčína do Trnavy. Najvyšší súd napokon prípad pridelil OS Žilina. V tomto kalendárnom roku sú vytýčené ešte tri termíny hlavných pojednávaní, najbližšie sa uskutoční 15. októbra.