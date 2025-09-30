< sekcia Regióny
Kauza Fatima pokračovala na súde čítaním záverov znaleckých posudkov
Autor TASR
Žilina 30. septembra (TASR) - Na Okresnom súde (OS) v Žiline v utorok pokračovalo hlavné pojednávanie v kauze súvisiacej s trenčianskym barom Fatima. Obžalobe podanej pre zločin vydierania a zločin marenia spravodlivosti čelí aj bývalá štátna tajomníčka rezortu Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Monika J. Závery svojich znaleckých posudkov na pojednávaní priblížili psychiater Marek Zelman a psychologička Katarína Bieliková.
Spoločne s bývalou štátnou tajomníčkou rezortu spravodlivosti, ktorá sa počas dva roky trvajúceho procesu ani na jedno z vytýčených pojednávaní nedostavila, sú obžalovaní aj jej svat Peter V. a bývalý šéf protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Róbert K. Ten sa ako jediný z trojice obžalovaných na súdnych pojednávaniach zúčastňuje.
V úlohe poškodeného a zároveň svedka v celej kauze vystupuje Michal Vida. Podľa vlastných slov menil svoje výpovede po tom, čo sa mu dlhoročným väzením vyhrážali dvaja z obžalovaných. Pred súdom uviedol, že zmeniť výpovede bol ochotný za odmenu 50.000 eur a prísľub pozitívneho výsledku v otvorených trestných konaniach.
Práve na jeho osobu bol vypracovaný v roku 2021 psychiatrický aj psychologický posudok. Psychiater Zelman vo svojom posudku skonštatoval, že u Vidu nenašiel prejavy duševnej poruchy, ktoré by mohli viesť k vedomému alebo nevedomému uvádzaniu nepravdivých informácií.
Obhajcovia obžalovaných sa v priebehu procesu viackrát snažili spochybniť Vidovu vierohodnosť a vypracovaný znalecký posudok z oblasti psychológie pripustil možnosť, že Vida v záujme vlastného prospechu v minulosti mohol svoje výpovede skresľovať. „V prípade, že má príležitosť k materiálnemu alebo nemateriálnemu zisku, túto príležitosť aktívne využije a bez výčitiek svedomia mení svoje postoje a motiváciu tak, ako mu to vyhovuje,“ skonštatovala vo svojom posudku psychologička Bieliková.
Znalec Zelman stručne komentoval aj závery vypracovaného znaleckého posudku na obžalovanú Moniku J.. V máji 2021 u nej zaznamenal depresívnu epizódu ľahkého stupňa, ale žiadnu duševnú poruchu. Podľa jeho slov mala plne zachovanú schopnosť ovládať svoje konanie a nezaznamenal ani žiadne poruchy pamäti, ktoré by zabraňovali reprodukcii prežitých udalostí.
Prípad sa v minulosti pojednával na Okresnom súde v Trnave. Ústavný súd SR však v závere marca 2023 zrušil uznesenie Najvyššieho súdu SR, ktorý v septembri 2021 presunul kauzu Fatima zo súdu z Trenčína do Trnavy. Najvyšší súd napokon prípad pridelil OS Žilina. V tomto kalendárnom roku sú vytýčené ešte tri termíny hlavných pojednávaní, najbližšie sa uskutoční 23. októbra.
