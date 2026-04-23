< sekcia Regióny
Kauza Fatima pokračovala na OS Žilina výpoveďou advokátky Žedényiovej
Prípad sa v minulosti pojednával na Okresnom súde Trnava.
Autor TASR
Žilina 23. apríla (TASR) - Svedeckou výpoveďou trenčianskej advokátky Anny Žedényiovej pokračovalo vo štvrtok na Okresnom súde (OS) v Žiline prejednávanie kauzy Fatima súvisiace s trenčianskym barom Fatima. Obžalobe podanej pre zločin vydierania a zločin marenia spravodlivosti čelí aj bývalá štátna tajomníčka rezortu Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Monika J.
Spoločne s ňou sú obžalovaní aj jej svat Peter V. a bývalý šéf protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Róbert K. Obvinenou v celej kauze bola aj spomínaná Anna Žedényiová, ale začiatkom novembra 2021 generálna prokuratúra jej obvinenie zrušila. V trestnom konaní sa totiž nezistilo, že by zo strany obvinenej advokátky došlo pri poskytovaní právnej pomoci klientovi k prekročeniu zákonných limitov v rámci platných právnych predpisov.
V úlohe poškodeného vystupuje v celej kauze Michal Vida. Podľa vlastných slov menil svoje výpovede po tom, čo sa mu dlhoročným väzením vyhrážali dvaja z obžalovaných. Pred súdom uviedol, že zmeniť výpovede bol ochotný za odmenu 50.000 eur a prísľub pozitívneho výsledku v otvorených trestných konaniach. Kľúčovým svedkom v procese je podnikateľ Ondrej Janíček, ktorému mala zmena Vidovej výpovede uškodiť.
Advokátka Žedényiová počas svojej štvrtkovej výpovede podrobne priblížila vzťahy medzi Vidom a obžalovaným Petrom V., pričom ich hodnotila ako kamarátske. Obaja boli jej dlhoročnými klientmi. Od roku 2015 však podľa vlastných slov čelila rôznym podaniam na políciu či prokuratúru, ktoré boli podpísané Vidom. Bola však presvedčená, že všetky dokumenty boli pripravované Janíčkom. „Jediné, čo som nevedela vyhodnotiť, je miera nátlaku Janíčka vo vzťahu k Vidovi, do akej miery ho drží v šachu a kde všade mu môže ublížiť,“ skonštatovala Žedényiová.
Zmienila sa aj o marci 2018, keď na trenčianskom pracovisku Národnej kriminálnej agentúry podal Vida trestné oznámenie namierené proti Janíčkovi. Vida podľa jej slov prišiel aj s Petrom V. do jej kancelárie, ospravedlnil sa a vysvetlil jej aj pohnútky, ktoré ho viedli ku konaniu namierenému voči nej v posledných rokoch.
Prípad sa v minulosti pojednával na Okresnom súde Trnava. Ústavný súd SR však v závere marca 2023 zrušil uznesenie Najvyššieho súdu SR, ktorý v septembri 2021 presunul kauzu Fatima zo súdu z Trenčína do Trnavy. Najvyšší súd napokon prípad pridelil OS Žilina, ktorý ho pojednáva od septembra 2023. Najbližšie pojednávanie je naplánované na 28. mája, keď by mali odznieť závery zo znaleckého posudku psychiatričky Jany Feldmarovej k zdravotnému stavu Moniky J.
Spoločne s ňou sú obžalovaní aj jej svat Peter V. a bývalý šéf protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Róbert K. Obvinenou v celej kauze bola aj spomínaná Anna Žedényiová, ale začiatkom novembra 2021 generálna prokuratúra jej obvinenie zrušila. V trestnom konaní sa totiž nezistilo, že by zo strany obvinenej advokátky došlo pri poskytovaní právnej pomoci klientovi k prekročeniu zákonných limitov v rámci platných právnych predpisov.
V úlohe poškodeného vystupuje v celej kauze Michal Vida. Podľa vlastných slov menil svoje výpovede po tom, čo sa mu dlhoročným väzením vyhrážali dvaja z obžalovaných. Pred súdom uviedol, že zmeniť výpovede bol ochotný za odmenu 50.000 eur a prísľub pozitívneho výsledku v otvorených trestných konaniach. Kľúčovým svedkom v procese je podnikateľ Ondrej Janíček, ktorému mala zmena Vidovej výpovede uškodiť.
Advokátka Žedényiová počas svojej štvrtkovej výpovede podrobne priblížila vzťahy medzi Vidom a obžalovaným Petrom V., pričom ich hodnotila ako kamarátske. Obaja boli jej dlhoročnými klientmi. Od roku 2015 však podľa vlastných slov čelila rôznym podaniam na políciu či prokuratúru, ktoré boli podpísané Vidom. Bola však presvedčená, že všetky dokumenty boli pripravované Janíčkom. „Jediné, čo som nevedela vyhodnotiť, je miera nátlaku Janíčka vo vzťahu k Vidovi, do akej miery ho drží v šachu a kde všade mu môže ublížiť,“ skonštatovala Žedényiová.
Zmienila sa aj o marci 2018, keď na trenčianskom pracovisku Národnej kriminálnej agentúry podal Vida trestné oznámenie namierené proti Janíčkovi. Vida podľa jej slov prišiel aj s Petrom V. do jej kancelárie, ospravedlnil sa a vysvetlil jej aj pohnútky, ktoré ho viedli ku konaniu namierenému voči nej v posledných rokoch.
Prípad sa v minulosti pojednával na Okresnom súde Trnava. Ústavný súd SR však v závere marca 2023 zrušil uznesenie Najvyššieho súdu SR, ktorý v septembri 2021 presunul kauzu Fatima zo súdu z Trenčína do Trnavy. Najvyšší súd napokon prípad pridelil OS Žilina, ktorý ho pojednáva od septembra 2023. Najbližšie pojednávanie je naplánované na 28. mája, keď by mali odznieť závery zo znaleckého posudku psychiatričky Jany Feldmarovej k zdravotnému stavu Moniky J.