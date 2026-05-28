Kauza Fatima pokračovala v Žiline výpoveďou znalkyne J. Feldmarovej
Psychiatrička Feldmarová predstavila závery svojho znaleckého posudku z augusta 2021.
Autor TASR
Žilina 28. mája (TASR) - Svedeckou výpoveďou znalkyne z oblasti psychiatrie Jany Feldmarovej pokračovalo vo štvrtok na Okresnom súde (OS) Žilina prejednávanie kauzy Fatima súvisiacej s trenčianskym barom Fatima. Obžalobe podanej pre zločin vydierania a zločin marenia spravodlivosti čelí aj bývalá štátna tajomníčka rezortu Ministerstva spravodlivosti SR Monika J.
Spoločne s ňou sú obžalovaní jej svat Peter V. a bývalý šéf protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry Róbert K. V úlohe poškodeného vystupuje v celej kauze Michal Vida. Podľa vlastných slov menil svoje výpovede po tom, čo sa mu dlhoročným väzením vyhrážali dvaja z obžalovaných. Pred súdom uviedol, že zmeniť výpovede bol ochotný za odmenu 50.000 eur a prísľub pozitívneho výsledku v otvorených trestných konaniach. Kľúčovým svedkom v procese je podnikateľ Ondrej Janíček, ktorému mala zmena Vidovej výpovede uškodiť.
Psychiatrička Feldmarová predstavila závery svojho znaleckého posudku z augusta 2021. Konštatovala v ňom, že Monika J. trpí psychickým ochorením, ktoré sa prejavuje strachom, úzkosťou, kolísajúcou náladou prechádzajúcou do depresie a náhlym nočným prebúdzaním. „Po znaleckom skúmaní som jednoznačne stanovila diagnózu súhlasnú s diagnózou stanovenou v nemocnici pre obvinených v Trenčíne, čiže adaptačnú poruchu anxiózne depresívnu,“ uviedla Feldmarová.
Vo svojom vyjadrení spomenula aj okolnosti samotného vyšetrenia, ktoré bolo často prerušované plačom. „Za 30 rokov mojej praxe som sa málokedy stretla s takto prehĺbenou symptomatikou tohto ochorenia. Vyšetrovala som ľudskú trosku, respektíve zlomeného človeka,“ skonštatovala Feldmarová. Na základe dostupnej zdravotnej dokumentácie vyslovila názor, že spomenutá diagnóza sa u Moniky J. začala rozvíjať od októbra 2019.
Advokát Peter Erdös sa znalkyne spýtal, či podľa nej bola Monika J. schopná v roku 2021 zúčastniť sa na výsluchoch, preštudovaní spisu alebo iných úkonoch pred orgánmi činnými v trestnom konaní. „Nebola schopná ani bazálneho nákupu potravín v obchode alebo samostatnej vychádzky na čerstvom vzduchu, nieto účasti na takých závažných úkonoch,“ podotkla Feldmarová.
Následne Erdös navrhol prokurátorovi, aby ustúpil od obžaloby voči Monike J., keďže z vykonaného dokazovania bolo preukázané porušené právo na obhajobu jeho klientky. „Takéto porušenie práva na obhajobu je nenapraviteľné v akomkoľvek štádiu súdneho konania,“ zdôraznil Erdös.
Prípad sa v minulosti pojednával na Okresnom súde Trnava. Ústavný súd SR však v závere marca 2023 zrušil uznesenie Najvyššieho súdu SR, ktorý v septembri 2021 presunul kauzu Fatima zo súdu z Trenčína do Trnavy. Najvyšší súd napokon prípad pridelil OS Žilina, ktorý ho pojednáva od septembra 2023.
