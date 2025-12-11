< sekcia Regióny
Kauza Fatima sa blíži k záveru, rozsudok by mal padnúť budúci rok
Súd počas dvoch rokov trvajúceho procesu vypočul takmer dve desiatky svedkov, pričom kľúčovým svedkom bol podnikateľ Ondrej Janíček, ktorému mala zmena Vidovej výpovede uškodiť.
Autor TASR
Žilina 11. decembra (TASR) - Kauza Fatima, súvisiaca s trenčianskym barom Fatima, ktorá sa pojednáva na Okresnom súde (OS) v Žiline už viac ako dva roky, speje k svojmu záveru. Advokát Marek Para, zastupujúci jedného z trojice obžalovaných, očakáva vyhlásenie rozsudku v prvej polovici budúceho roka. Pre zlý zdravotný stav sa na štvrtkové pojednávanie opäť nedostavila bývalá štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR Monika J., ktorá v kauze čelí obžalobe podanej pre zločin vydierania a zločin marenia spravodlivosti.
Spoločne s ňou sú obžalovaní aj jej svat Peter V. a bývalý šéf protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Róbert K. Ten ako jediný sa na súdnych pojednávaniach zúčastňuje. V úlohe poškodeného a zároveň svedka v celej kauze vystupuje Michal Vida. Podľa vlastných slov menil svoje výpovede po tom, ako sa mu dlhoročným väzením vyhrážali dvaja z obžalovaných. Pred súdom uviedol, že zmeniť výpovede bol ochotný za odmenu 50.000 eur a prísľub pozitívneho výsledku v otvorených trestných konaniach.
Súd počas dvoch rokov trvajúceho procesu vypočul takmer dve desiatky svedkov, pričom kľúčovým svedkom bol podnikateľ Ondrej Janíček, ktorému mala zmena Vidovej výpovede uškodiť. Pred súdom však vypovedali aj bývalý špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, bývalý šéf finančnej polície Bernard Slobodník či novinárka Monika Tódová. „Momentálne sú všetci relevantní svedkovia vypočutí. Dnes sa bude vykonávať Threema a následne sa budú vykonávať listinné dôkazy, ktoré sme navrhovali my a ktoré preukazujú nevinu môjho klienta,“ uviedol pre TASR pred začiatkom pojednávania advokát Marek Para zastupujúci Róberta K.
Vyhlásenie rozsudku očakáva v priebehu najbližších šiestich mesiacov. „Určite v prvej polovici budúceho roka tým, že posledný termín je predbežne vytýčený na máj 2026. Súd avizoval už vopred, že nemusí vyčerpať všetky termíny. My máme záujem o to, aby bol súd skončený čo najskôr,“ dodal Para.
Prípad sa v minulosti pojednával na Okresnom súde v Trnave. Ústavný súd SR však v závere marca 2023 zrušil uznesenie Najvyššieho súdu SR, ktorý v septembri 2021 presunul kauzu Fatima zo súdu z Trenčína do Trnavy. Najvyšší súd napokon prípad pridelil OS Žilina. V budúcom kalendárnom roku sú vytýčené štyri termíny hlavných pojednávaní, prvé z nich sa uskutoční 5. februára 2026.
