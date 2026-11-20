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Kauza vraždy tehotnej ženy v Partizánskom pokračuje pojednávaním
Jozefovi H. hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie.
Autor TASR
Trenčín/Partizánske 20. novembra (TASR) - Na Okresnom súde Trenčín pokračuje v piatok hlavné pojednávanie v prípade vraždy tehotnej ženy z augusta minulého roka v Partizánskom. Obžalobe z obzvlášť závažného zločinu vraždy, sčasti dokonaného a sčasti spáchaného v štádiu pokusu, a zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami čelí 21-ročný Jozef H.
Obžalovaný 30. augusta minulého roka zastrelil v Partizánskom 20-ročnú tehotnú ženu, zranenia spôsobil i jej 38-ročnému priateľovi Martinovi. Už na úvodnom pojednávaní muž vyhlásil, že je vinný zo spáchania skutkov uvedených v obžalobe, a súd toto vyhlásenie prijal. Nedokazuje sa tak jeho vina a súd vykonáva iba dôkazy potrebné na rozhodnutie o treste.
Na piatkové pojednávanie bol predvolaný znalec Dušan Kešický, ktorý vypovedal na predchádzajúcich dvoch pojednávaniach. Ten však súdu doručil podanie, v ktorom oznamuje dôvody na vylúčenie znalca a žiadal o zrušenie výsluchu. Podľa vlastných slov má strach z poškodeného, ktorý ho obvinil zo skorumpovanosti a na septembrovom pojednávaní opakovane čelil jeho verbálnym útokom.
V súvislosti s tým na začiatku pojednávania prehovoril smerom k pozostalým predseda senátu Michal Fiala. „Máte právo na emócie. Bez emócií by sme neboli ľuďmi. Problém však nastáva, pokiaľ prejavy emócií vzbudzujú obavy, nebodaj strach. Prejavy takýchto emócií za určitých okolností sú aj trestné v zmysle Trestného poriadku,“ zdôraznil Fiala s tým, že v budúcnosti nebude prejavy slovnej agresie tolerovať a pristúpi k vykázaniu z pojednávacej miestnosti.
Prokurátor vzhľadom na obsah oznámenia znalca Kešického navrhol znalca vylúčiť pre zaujatosť, na jeho výsluch a znalecký posudok neprihliadnuť, keďže jeho výsluch nebol ukončený a nebol daný priestor na kladenie otázok. „V dôsledku vylúčenia znalca je jeho výpoveď, ako aj samotný znalecký posudok, nepoužiteľný dôkaz a súd naň nesmie, aj v zmysle judikatúry, pri rozhodovaní prihliadnuť,“ skonštatoval prokurátor.
Naproti tomu obhajca trval na tom, aby súd naďalej prihliadal na znalecký posudok a jeho závery. Zdôvodnil to aj tým, že znalec na oboch predchádzajúcich pojednávaniach vypovedal desať hodín a na augustovom pojednávaní sa vyjadril aj k resocializačnej prognóze. „Trváme na tom, aby na doteraz vykonané úkony bral súd pri svojom rozhodovaní ohľad,“ podotkol obhajca.
Predseda senátu upozornil na skutočnosť, že podľa zákona o znalcoch o vylúčení znalca rozhoduje súd len v prípade, ak je zadávateľom posudku, a v tomto prípade je zadávateľom obhajoba. S týmto výkladom zákona nesúhlasil prokurátor a s odvolaním sa na komentovanú judikatúru k Trestnému poriadku uviedol, že o vylúčení znalca rozhoduje ten orgán, ktorý vedie konanie, a sudca by tak mal urobiť uznesením. Predseda senátu po dlhšej diskusii oznámil, že senát rozhodnutie neoznámi hneď a premyslí si ho.
Jozefovi H. hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie. Pozostalí si uplatňujú škodu a nemajetkovú ujmu vo výške 500.000 eur a poškodený priateľ nebohej vo výške 250.000 eur.
Obžalovaný 30. augusta minulého roka zastrelil v Partizánskom 20-ročnú tehotnú ženu, zranenia spôsobil i jej 38-ročnému priateľovi Martinovi. Už na úvodnom pojednávaní muž vyhlásil, že je vinný zo spáchania skutkov uvedených v obžalobe, a súd toto vyhlásenie prijal. Nedokazuje sa tak jeho vina a súd vykonáva iba dôkazy potrebné na rozhodnutie o treste.
Na piatkové pojednávanie bol predvolaný znalec Dušan Kešický, ktorý vypovedal na predchádzajúcich dvoch pojednávaniach. Ten však súdu doručil podanie, v ktorom oznamuje dôvody na vylúčenie znalca a žiadal o zrušenie výsluchu. Podľa vlastných slov má strach z poškodeného, ktorý ho obvinil zo skorumpovanosti a na septembrovom pojednávaní opakovane čelil jeho verbálnym útokom.
V súvislosti s tým na začiatku pojednávania prehovoril smerom k pozostalým predseda senátu Michal Fiala. „Máte právo na emócie. Bez emócií by sme neboli ľuďmi. Problém však nastáva, pokiaľ prejavy emócií vzbudzujú obavy, nebodaj strach. Prejavy takýchto emócií za určitých okolností sú aj trestné v zmysle Trestného poriadku,“ zdôraznil Fiala s tým, že v budúcnosti nebude prejavy slovnej agresie tolerovať a pristúpi k vykázaniu z pojednávacej miestnosti.
Prokurátor vzhľadom na obsah oznámenia znalca Kešického navrhol znalca vylúčiť pre zaujatosť, na jeho výsluch a znalecký posudok neprihliadnuť, keďže jeho výsluch nebol ukončený a nebol daný priestor na kladenie otázok. „V dôsledku vylúčenia znalca je jeho výpoveď, ako aj samotný znalecký posudok, nepoužiteľný dôkaz a súd naň nesmie, aj v zmysle judikatúry, pri rozhodovaní prihliadnuť,“ skonštatoval prokurátor.
Naproti tomu obhajca trval na tom, aby súd naďalej prihliadal na znalecký posudok a jeho závery. Zdôvodnil to aj tým, že znalec na oboch predchádzajúcich pojednávaniach vypovedal desať hodín a na augustovom pojednávaní sa vyjadril aj k resocializačnej prognóze. „Trváme na tom, aby na doteraz vykonané úkony bral súd pri svojom rozhodovaní ohľad,“ podotkol obhajca.
Predseda senátu upozornil na skutočnosť, že podľa zákona o znalcoch o vylúčení znalca rozhoduje súd len v prípade, ak je zadávateľom posudku, a v tomto prípade je zadávateľom obhajoba. S týmto výkladom zákona nesúhlasil prokurátor a s odvolaním sa na komentovanú judikatúru k Trestnému poriadku uviedol, že o vylúčení znalca rozhoduje ten orgán, ktorý vedie konanie, a sudca by tak mal urobiť uznesením. Predseda senátu po dlhšej diskusii oznámil, že senát rozhodnutie neoznámi hneď a premyslí si ho.
Jozefovi H. hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie. Pozostalí si uplatňujú škodu a nemajetkovú ujmu vo výške 500.000 eur a poškodený priateľ nebohej vo výške 250.000 eur.