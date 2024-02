Kauzou cintorína v Ladomirovej sa zaoberá Okresný úrad v Prešove

Prešov 20. februára (TASR) - Vo veci údajného nelegálneho zásahu do cintorína z prvej svetovej vojny v obci Ladomirová v okrese Svidník nejde o trestný čin, ale o skutok, ktorý by mohol byť iným správnym deliktom. Vyplýva to z vyjadrení polície a prokuratúry pre TASR s tým, že vec postúpil policajný vyšetrovateľ Okresnému úradu Prešov. S postupom sa stotožnil aj prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Prešove. Okresný úrad v prípade zatiaľ nerozhodol.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, v trestnej veci prečinu hanobenia miesta posledného odpočinku policajný vyšetrovateľ v októbri 2023 meritórne rozhodol a trestnú vec uznesením postúpil príslušnému okresnému úradu.



"Keďže výsledky vyšetrovania preukazovali, že nejde o trestný čin, ale ide o skutok, ktorý by mohol byť iným správnym deliktom zákona o vojnových hroboch. Predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť 6. októbra 2023," povedala Ligdayová.



Prokurátor KP Prešov, vykonávajúci dozor nad predmetnou trestnou vecou, preskúmal uznesenie, ako aj vyšetrovací spis vzťahujúci sa na uvedenú trestnú vec. "S procesným postupom a rozhodnutím vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru Svidník sa stotožnil," uviedol pre TASR hovorca KP v Prešove Marián Spišák.



Podľa Miroslava Lukáča z Okresného úradu Prešov, organizačný odbor vo veci správneho deliktu zatiaľ nerozhodol.



Ruská ambasáda v septembri 2022 uviedla, že vtedajší starosta obce Ladomirová Vladislav Cuper dal cintorín bagrom zrovnať so zemou. Starosta reagoval, že to nie je pravda a hroby zostali naďalej na svojich miestach. Polícia vtedy informácie Ruskej federácie označila za hoax.