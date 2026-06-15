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Kauzu vraždy tehotnej ženy v Partizánskom ovplyvnila slovná roztržka
Podľa obžaloby Jozef H. 30. augusta minulého roka zastrelil v Partizánskom 20-ročnú tehotnú ženu, zranenia spôsobil i jej 38-ročnému priateľovi.
Autor TASR
Trenčín/Partizánske 15. júna (TASR) - Na Okresnom súde Trenčín v pondelok pokračuje hlavné pojednávanie v prípade vraždy tehotnej ženy z augusta minulého roka v Partizánskom. Obžalobe z obzvlášť závažného zločinu vraždy sčasti dokonaného a sčasti spáchaného v štádiu pokusu a zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami čelí 21-ročný Jozef H. Priebeh pojednávania výrazne ovplyvnila ostrá slovná roztržka medzi rodinou nebohej Karin a obžalovaným, pri ktorej musela zasahovať súdna ochranka.
Podľa obžaloby Jozef H. 30. augusta minulého roka zastrelil v Partizánskom 20-ročnú tehotnú ženu, zranenia spôsobil i jej 38-ročnému priateľovi. Hrozí mu trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie. Už na úvodnom pojednávaní muž vyhlásil, že je vinný zo spáchania skutkov uvedených v obžalobe, a súd toto vyhlásenie prijal.
Na májovom pojednávaní súd vypočul dve znalkyne z odvetvia psychiatrie a psychológie a v pondelok mal predstaviť závery svojho znaleckého posudku psychológ Dušan Kešický. Ten však uviazol v dopravnej zápche spôsobenej nehodou kamiónov na diaľnici D1 a z pojednávania sa ospravedlnil s tým, že odchádza do zahraničia a do 12. júla bude mimo územia Slovenskej republiky.
Po otvorení pojednávania prokurátor namietal vykonanie jeho znaleckého posudku a zdôvodnil to tým, že v Kešického kompetencii ako psychológa nie je vyjadrovať sa samostatne k diagnostike Aspergerovho syndrómu, čo je v kompetencii znalca psychiatra. Súd následne začal vykonávať viacero listinných dôkazov, keď sa v pojednávacej miestnosti strhla ostrá slovná roztržka medzi rodinou nebohej Karin a obžalovaným. Zasiahnuť musela ochranka a sudca pojednávanie prerušil takmer na jednu hodinu.
Podľa obžaloby Jozef H. 30. augusta minulého roka zastrelil v Partizánskom 20-ročnú tehotnú ženu, zranenia spôsobil i jej 38-ročnému priateľovi. Hrozí mu trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie. Už na úvodnom pojednávaní muž vyhlásil, že je vinný zo spáchania skutkov uvedených v obžalobe, a súd toto vyhlásenie prijal.
Na májovom pojednávaní súd vypočul dve znalkyne z odvetvia psychiatrie a psychológie a v pondelok mal predstaviť závery svojho znaleckého posudku psychológ Dušan Kešický. Ten však uviazol v dopravnej zápche spôsobenej nehodou kamiónov na diaľnici D1 a z pojednávania sa ospravedlnil s tým, že odchádza do zahraničia a do 12. júla bude mimo územia Slovenskej republiky.
Po otvorení pojednávania prokurátor namietal vykonanie jeho znaleckého posudku a zdôvodnil to tým, že v Kešického kompetencii ako psychológa nie je vyjadrovať sa samostatne k diagnostike Aspergerovho syndrómu, čo je v kompetencii znalca psychiatra. Súd následne začal vykonávať viacero listinných dôkazov, keď sa v pojednávacej miestnosti strhla ostrá slovná roztržka medzi rodinou nebohej Karin a obžalovaným. Zasiahnuť musela ochranka a sudca pojednávanie prerušil takmer na jednu hodinu.