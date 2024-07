Každoročná odstávka teplej vody v Prievidzi toto leto nebude

Prievidza 17. júla (TASR) - Odstávka teplej vody, ktorá každoročne zasahovala väčšinu domácností napojených na centrálne zásobovanie teplom v Prievidzi, toto leto nebude. Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH) to odôvodnilo novým zdrojom tepla. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



"Teplá úžitková voda, ktorú PTH dodáva zo systému účinného zásobovania teplom, bude k dispozícii po celé leto bez plánovaného prerušenia, a to práve z dôvodu zapojenia a používania nových zdrojov spoločnosťou a celoročne vykonávanej údržbe rozvodov účinného systému," uviedla Krajčiová.



PTH, ktoré vyrába a dodáva teplo v rámci Prievidze, Novák a Zemianskych Kostolian, spustilo nový zdroj tepla koncom minulého roka. Z hnedého uhlia prešlo na obnoviteľné zdroje a plyn.



Prievidzská spoločnosť je od roku 2024 hlavným distribútorom a dodávateľom tepla pre Prievidzu, Nováky a Zemianske Kostoľany. Nový zdroj vykurovania vybudovala v nadväznosti na ukončenie všeobecného hospodárskeho záujmu výroby elektriny z domáceho uhlia. Do Elektrárne Nováky ho dodávali Hornonitrianske bane Prievidza (HBP), ktoré vlani ukončili ťažbu.



Väčšinovým akcionárom spoločnosti s 51-percentným podielom je mesto Prievidza, zvyšných 49 percent má spoločnosť Hornonitrianske bane zamestnanecká.