Každoročnú zimnú atrakciu Horehronia Ľadové mestečko otvárajú v piatok
Autor TASR
Brezno 17. decembra (TASR) - Na námestí v Brezne aj tohtoročné vianočné a novoročné sviatky spríjemní Ľadové mestečko, ktorého brány otvoria v piatok (19. 12.) o 16.00 h. Každoročná zimná atrakcia Horehronia prenesie návštevníkov do rozprávkového sveta s klziskom pod holým nebom, divadelnými prestaveniami pre deti, koncertmi a bohatým programom až do Troch kráľov. Nebude chýbať ani mestský turistický vláčik v zimnom prevedení Ľadový drakovláčik. TASR o tom informovala marketingová koordinátorka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horehronie Žofia Koštialová.
Otvorenie Ľadového mestečka bude sprevádzať slávnostný sprievod a bubnová šou Campana Batucada. Na mobilnej ľadovej ploche v historickom centre, o rozlohe viac ako 300 štvorcových metrov, sa predstavia mladé krasokorčuliarske talenty z Ice Skating Team Brezno. Sprievodný program vyplnia gastrostánky, remeselný stánok, punč zo zvonice, atrakcie pre deti v podobe maskota a ľadovca - obrovskej šmýkačky, ako aj zážitkové jazdy Ľadovým drakovláčikom.
Program bude pokračovať vo vybraných termínoch až do 6. januára budúceho roka, či už pôjde o hudobné, spevácke alebo divadelné vystúpenia, na ktoré sa môžu návštevníci zviesť Klziskobusom z Bystrianskej doliny do mesta a späť. Premávať začne od 20. decembra v piatky, soboty a nedele.
Ľadová plocha bude otvorená od 14.30 do 20.00 h. Pre najmenších sú k dispozícii pomôcky na učenie sa korčuľovať, ako aj požičovňa korčúľ pre deti i dospelých.
Ľadový drakovláčik bude premávať od 19. decembra do 6. januára v polhodinových intervaloch od 15.00 do 19.00 h v piatky, soboty, nedele a výnimočne aj 23. decembra a 1. januára. Začiatok trasy je na námestí v Brezne, ktorá pokračuje mestskými zákutiami až do oddychovej zóny Nábrežie Hrona.
