KDH, Demokrati, Hnutie Slovensko a SaS budú v B.Bystrici spolupracovať
Spolupráca a spoločný postup strán v Banskej Bystrici má byť výsledkom rokovaní z novembra a decembra.
Autor TASR
Banská Bystrica 16. januára (TASR) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), Demokrati, Hnutie Slovensko a SaS podpísali memorandum, ktorého cieľom je podporiť v Banskej Bystrici jediného kandidáta na post primátora a tiež jednotnú kandidátku do komunálnych volieb. TASR o tom v piatok informoval komunikačný odbor KDH.
Spolupráca a spoločný postup strán v Banskej Bystrici má byť výsledkom rokovaní z novembra a decembra. Memorandum o predvolebnej spolupráci je podľa KDH otvorené i pre ďalšie politické subjekty a nezávislých kandidátov.
„Partneri memoranda sa zhodli na základných cieľoch, a to budovať moderné mesto ako zdroj hrdosti a istoty s piliermi transparentnosti, ekonomickej slobody a udržateľného rozvoja, s dôrazom na princípy subsidiarity, podporou rodiny a zabezpečenie stabilného financovania na komunálnej úrovni. Tento model umožní presadzovať moderné a efektívne riešenia, ktoré zároveň rešpektujú tradičné hodnoty a komunitný život,“ uviedlo KDH.
Konkrétne meno podporeného kandidáta na post primátora Banskej Bystrice strany zatiaľ nepredstavili. Avizujú, že ním bude dôveryhodný občan s pevným hodnotovým kompasom, praktickými skúsenosťami a konzervatívnym ukotvením.
