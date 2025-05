KDH: Pomalé čerpanie eurofondov trápia ľudí v Žilinskom kraji

Žilina 6. mája (TASR) - Pomalé a neefektívne čerpanie eurofondov a nedokončená diaľničná infraštruktúra sú aktuálne hlavnými problémami Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Po skončení utorkového regionálneho výjazdu poslancov Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) to na tlačovom brífingu v Žiline povedal predseda hnutia Milan Majerský.



Podľa jeho slov takmer každý starosta pri osobnom stretnutí spomenie ako prvú tému pomalé čerpanie eurofondov. „Počuli sme o problémoch s čerpaním eurofondov a o tom, akú strastiplnú cestu musí starosta či primátor prejsť, keď sa rozhodne čerpať eurofondy. Od napísania projektu cez projektovú dokumentáciu, územné konanie, verejné obstarávanie až po vyhodnotenie trvá táto cesta niekedy dva-tri roky,“ poznamenal Majerský.



Za zásadný problém severozápadného Slovenska označil Majerský nedobudovanú cestnú infraštruktúru. Myslí si, že Slovensko zbytočne míňa peniaze na neefektívne inštitúcie, ktoré sú iba záťažou pre štát. „Ak by štát napríklad presunul finančné prostriedky, ktoré dáva Slovenskej správe ciest, na vyššie územné celky a tie by spravovali aj cesty I. triedy s patričným balíkom financií, mohli by sme byť omnoho efektívnejší, cielenejší a s konkrétnym výsledkom,“ uviedol predseda KDH.



Podpredseda hnutia Igor Janckulík upozornil, že Žilinský kraj stále čaká na realizáciu sľubovaných diaľničných úsekov. „Nedostavané sú diaľničné úseky D1 a D3 a stále nie je rozhodnuté, kadiaľ pôjde prepojenie severu s juhom cez Žilinský kraj rýchlostnou cestou R1 cez Donovaly alebo R3 cez Turiec. Lebo kde je cesta, tam je život. A život musí byť v regiónoch Slovenska,“ skonštatoval Janckulík.



Podľa jeho slov Slovensko v budovaní cestnej infraštruktúry výrazne zaostáva za severným susedom. „V Poľsku za 20 rokov, ako vstúpili do Európskej únie, sa im podarilo vybudovať 4600 kilometrov diaľnic. Na Slovensku sa nám podarilo za toto obdobie vybudovať v plnom profile iba 760 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest,“ dodal Janckulík.



Poslanci KDH počas regionálneho výjazdu okrem samotnej Žiliny navštívili obce Lodno a Zborov nad Bystricou. Stretli sa aj s primátorom Kysuckého Nového Mesta, zamestnancami rodinnej drevárskej firmy Maruna v Terchovej. Taktiež navštívili mobilný hospic Matky Rózy v Bytči, Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline, ale aj Strednú odbornú školu strojnícku v Kysuckom Novom Meste a ďalšie podniky, ktoré sa venujú cestovnému ruchu.