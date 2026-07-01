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KDH vo voľbách predsedu Košického kraja podporilo M. Porvažníka
Porvažník ocenil rozhodnutie Gurbáľovej spájať sily a potvrdil, že v prípade úspechu s ňou počíta ako s prvou podpredsedníčkou KSK
Autor TASR
Košice 1. júla (TASR) - Košická viceprimátorka a krajská poslankyňa za KDH Lucia Gurbáľová odstúpila z kandidatúry na predsedníčku Košického samosprávneho kraja (KSK). V rámci spájania síl zároveň podporila so svojim tímom kandidáta na predsedu KSK Mariána Porvažníka, za ktorým stoja strany a hnutia PS, SaS, Hnutie Slovensko, Za ľudí, Demokrati, OKS a DS-ODS. KDH sa tak pridalo k tejto koalícii a rozšírilo ju na osem subjektov. Informovali o tom v stredu Gurbáľová a Porvažník.
„V ostatných týždňoch sme urobili množstvo interných analýz a prieskumov o tom, ako čo najviac zvýšiť šance na zastavenie hazardu s Košickým krajom a na výmenu jeho vedenia. Vieme, že potrebujeme spojiť sily. Potrebujeme byť zodpovední a dnes chceme ukázať, že sme,“ uviedla Gurbáľová. Doplnila, že v spojenom tíme na čele s Porvažníkom bude líderkou pre oblasť sociálnych vecí a školstva.
Porvažník ocenil rozhodnutie Gurbáľovej spájať sily a potvrdil, že v prípade úspechu s ňou počíta ako s prvou podpredsedníčkou KSK. „Dnes tu stoja predstavitelia ôsmich politických strán, ktoré sa rozhodli nehľadať to, čo ich rozdeľuje, ale naopak to, čo nás nejakým spôsobom spája. Je to bezprecedentná koalícia na východnom Slovensku, ktorá ukázala, že jej ide o vyšší princíp,“ povedal. O podporu sa chce ešte uchádzať aj u ďalších strán, ako je Maďarská aliancia či Strana rómskej koalície. Koalícia pôjde spoločne aj do volieb poslancov krajského zastupiteľstva. „Dôvod, pre ktorý sa spájame, je hazard, ktorý sa robí s naším krajom. V prvom rade, a to je veľmi dôležité, náš kraj stagnuje a upadá,“ uviedol kandidát.
Okrem Porvažníka ohlásili kandidatúru na predsedu KSK aj podnikateľ Džemal Kodrazi ako nezávislý kandidát, poslanec Národnej rady (NR) SR Igor Šimko z Hlasu-SD s podporou Smeru-SD a súčasný predseda Rastislav Trnka ako nezávislý kandidát.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
„V ostatných týždňoch sme urobili množstvo interných analýz a prieskumov o tom, ako čo najviac zvýšiť šance na zastavenie hazardu s Košickým krajom a na výmenu jeho vedenia. Vieme, že potrebujeme spojiť sily. Potrebujeme byť zodpovední a dnes chceme ukázať, že sme,“ uviedla Gurbáľová. Doplnila, že v spojenom tíme na čele s Porvažníkom bude líderkou pre oblasť sociálnych vecí a školstva.
Porvažník ocenil rozhodnutie Gurbáľovej spájať sily a potvrdil, že v prípade úspechu s ňou počíta ako s prvou podpredsedníčkou KSK. „Dnes tu stoja predstavitelia ôsmich politických strán, ktoré sa rozhodli nehľadať to, čo ich rozdeľuje, ale naopak to, čo nás nejakým spôsobom spája. Je to bezprecedentná koalícia na východnom Slovensku, ktorá ukázala, že jej ide o vyšší princíp,“ povedal. O podporu sa chce ešte uchádzať aj u ďalších strán, ako je Maďarská aliancia či Strana rómskej koalície. Koalícia pôjde spoločne aj do volieb poslancov krajského zastupiteľstva. „Dôvod, pre ktorý sa spájame, je hazard, ktorý sa robí s naším krajom. V prvom rade, a to je veľmi dôležité, náš kraj stagnuje a upadá,“ uviedol kandidát.
Okrem Porvažníka ohlásili kandidatúru na predsedu KSK aj podnikateľ Džemal Kodrazi ako nezávislý kandidát, poslanec Národnej rady (NR) SR Igor Šimko z Hlasu-SD s podporou Smeru-SD a súčasný predseda Rastislav Trnka ako nezávislý kandidát.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.