KDH vyzýva bratislavského primátora riešiť cyklopruh na nábreží

Bratislava 13. decembra (TASR) - Bratislavské KDH vyzýva primátora hlavného mesta Matúša Valla, aby začal s dopravnými odborníkmi riešiť problematické úpravy vozovky na Vajanského a Rázusovom nábreží. Reaguje tak na viaceré protesty a kritiku verejnosti na zmenu jedného jazdného pruhu na cyklopruh, ktorú označuje za experiment bez odbornej diskusie. Magistrát v reakcii odkazuje, že sa na tejto téme zbytočne politikárči.



"V Bratislave je určite potrebné urobiť veľa zmysluplného pre cyklistov, ale nie na nábreží, kde problém doteraz nebol," konštatuje predseda Mestského koordinačného výboru KDH v Bratislave Ján Žatko.



Hnutie uznáva, že vytvorený cyklopruh zvýšil bezpečnosť cyklistov na tomto úseku, avšak cena za to je podľa neho "príliš vysoká". Poukazuje na zhoršenie priepustnosti komunikácie, zápchy, zaťaženie mostov či problém s vysokými obrubníkmi. Nepozdáva sa mu ani to, že zmena sa udiala bez vypracovania technickej štúdie, konzultácie s odbornou verejnosťou i stanoviska dopravnej komisie.



"Ak sa prejdete po nábreží, zistíte, že po prázdnom cyklopruhu prejde jeden cyklista každých päť až desať minút. Pritom vo vedľajšom jazdnom pruhu je nepretržitá kolóna áut," podotýka Žatko.



Mesto Bratislava takéto tvrdenia odmieta. "Najnovšia politická výzva opäť zavádza a obsahuje nepravdy," uviedol pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla. Magistrát potrebu cyklotrasy medzi Mostom SNP a Šafárikovým námestím obhajuje. Podotýka, že na promenáde majú cyklisti zákaz jazdy, lebo v danom úseku je chodník značne frekventovaný a úzky, pričom prichádzalo k častým kolíziám s pešími. Pohyb po ceste nebol zároveň pre mnohých bezpečný.



Mesto odmieta tiež tvrdenia o dopravnom kolapse. Argumentuje tým že napríklad v najhoršom úseku, od Landererovej ulice po Most SNP, je priemerná jazdná doba v najhoršej poobedňajšej špičke dlhšia o štyri minúty, v opačnom smere prakticky bez zmeny. Situácia sa podľa samosprávy výrazne nezhoršila ani na mostoch.



O podobe automobilovej dopravy na Vajanského nábreží sa podľa mesta vedie diskusia už niekoľko rokov. "Snaha presmerovať tranzitnú dopravu, ktorá tvorila 70 percent jázd na nábreží, na k tomu určený vnútorný obchvat mesta, nie je autonómne rozhodnutie súčasného vedenia mesta," doplnil Bubla s tým, že ide o pokračovanie dialógu a úsilia, ktoré sa začalo dávno pred nástupom súčasného vedenia mesta.