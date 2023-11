KDH vyzýva poslancov Bratislavy odmietnuť zvýšiť dane z nehnuteľnosti

Bratislava 21. novembra (TASR) - Avizované zvýšenie dane z nehnuteľnosti a poplatku za odpad v hlavnom meste je aj dôsledkom neschopnosti vedenia samosprávy efektívne riadiť Bratislavu. Tvrdí to mestský koordinačný výbor KDH, ktorý vyzýva poslancov hlavného mesta, aby zvyšovanie odmietli a žiadali od magistrátu nájsť chýbajúce zdroje v lepšom riadení mesta.



Predseda bratislavského KDH Ján Žatko spochybňuje argumentáciu primátora Matúša Valla, ktorý zvýšenie primárne odôvodňuje obmedzovaním príjmov samospráv, infláciou i negatívnymi ekonomickými prognózami. Poukazuje zároveň na to, že ide už o druhé výrazné zvýšenie dane z nehnuteľnosti v ére súčasného primátora. Pripomína aj to, že Vallo sľuboval ušetriť financie mestu efektívnejším a silnejším personálnym zázemím magistrátu. "Napriek tomu, ako sa teraz zdá, mesto tieto ušetrené prostriedky nepociťuje a musí zvyšovať dane a poplatky pre občanov," upozornil Žatko.



Bratislavské KDH preto vyzýva poslancov mestského zastupiteľstva, aby návrh na zvýšenie dane z nehnuteľností a poplatku za odvoz komunálneho odpadu neschválili. "A žiadali od primátora, aby hľadal financie v efektívnejšom riadení mesta," dodal Žatko.



Mesto Bratislava chce zvýšiť daň z nehnuteľností v priemere o 35 percent a poplatok za odpad o 30 percent. Minulý týždeň (14. 11.) to oznámil primátor Matúš Vallo spolu s bratislavskými starostami. Tvrdí, že ide o nevyhnutný krok, aby si Bratislava dokázala zachovať základné štandardy údržby a služieb. O tom, či sa daň a poplatok zvýšia, rozhodnú v decembri bratislavskí mestskí poslanci.