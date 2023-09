V Kecerovciach chcú rozšíriť školu a odstrániť dvojzmennú prevádzku

Kecerovce 1. septembra (TASR) - Obec Kecerovce v okrese Košice - okolie plánuje cez eurofondy rozšírenie kapacít miestnej základnej školy, a to výstavbou nového trojpodlažného pavilónu. Cieľom je odstránenie dvojzmennej prevádzky školy. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na realizáciu stavby s predpokladanou hodnotou viac ako 4,29 milióna eur.



Obstarávanie dodávateľa začala obec ešte v marci, súťaž napokon v júni zrušila a následne vyhlásila nanovo. Podľa starostu Miroslava Galas-Zaufala bol problém s projektovou dokumentáciou.



Potrebu rozšírenia kapacít ZŠ potvrdila jej riaditeľka Alena Davidová. Škola má aktuálne približne 940 žiakov a 47 tried, chodia do nej deti z rómskych komunít z Keceroviec a okolia.



Prvá zmena v škole trvá od 7.45 h do 12.00, resp. 12.50, druhá zmena sa začína o 12.10 alebo 13.00 a končí o 16.10 alebo 16.50 h. "Žiaci sa striedajú v triedach ráno a poobede. Organizácia je pri dvojzmennej prevádzke vždy náročná," uviedla Davidová pre TASR. Náročné je podľa nej napríklad nájsť učiteľov na poobedňajšiu zmenu, problémom býva aj únava žiakov či dopravné spojenia.



"Dostavba počíta s novým pavilónom a prepojovacím traktom. Plánovaných je nových 18 tried s jedálňou a kuchyňou, kabinety, odborné učebne, zborovňa," priblížila riaditeľka.