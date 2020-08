Jaskyniari v Domici objavili kilometre nových chodieb, meria už 8,1 km

Kečovo 28. augusta (TASR) – Celkovo 8127 metrov meria na základe posledných zistení jaskyniarov jaskyňa Domica pri obci Kečovo v Rožňavskom okrese. Informoval o tom Zdenko Hochmuth, jaskyniar a docent Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, podľa ktorého celý jaskynný systém Domica - Baradla presiahol dĺžku 30 kilometrov (km).



Domicu podľa jeho slov zmapovali skenerom, vďaka ktorému môžu zaznamenať všetky detaily od drobných kvapľov až po súvislosť jaskyne s povrchom. „Dĺžka 8127 metrov síce nie je žiadny rekord, ale keď sa zistilo, že na maďarskej strane má Baradla 22 kilometrov a spočítali sme to, tak medzinárodná jaskyňa prekročila 30 kilometrov a to je už zaujímavé číslo,“ zdôraznil jaskyniar.



V minulosti sa podľa neho dĺžka Domice dlhodobo udávala na úrovni 5,5 kilometra, avšak ani aktuálne číslo nemusí byť konečné. „Ešte stále sú možnosti na objavenie ďalších priestorov na slovenskej i maďarskej strane. Máme veľkú nádej, že sa nám podarí pripojiť jednu jaskyňu, ktorá sama meria 400 metrov a už sme v nej iba štyri metre od Domice,“ avizoval Hochmuth.



Jedným z aktuálnych plánov je využiť Domicu i maďarskú Baradlu na speleoterapiu. Takýto zámer koncom vlaňajška prezentovala Štátna ochrana prírody SR – Správa slovenských jaskýň. Podľa manažéra projektu Ľudovíta Gaála sa však spustenie speleoterapie na slovenskej strane zrejme oneskorí.



„Brzdí nás aj neistá budúcnosť areálu Rezortu Domica, keďže pre pacientov potrebujeme ubytovanie v zdravom prostredí, úplne bez alergénov. Čaká nás aj povoľovacie konanie, takže to zrejme ešte potrvá,“ konštatoval Gaál.



Dodal však, že výskumy potrebné na spustenie speleoterapie sú už takmer ukončené a okrem Domice a Baradly ich vykonali aj v ďalšej maďarskej jaskyni Béke. „Na maďarskej strane boli už i dva skúšobné turnusy a môžeme povedať, že veľmi úspešné. Lekárka, ktorá to riadila, bola veľmi spokojná a výsledky sú podľa nej neporovnateľne lepšie ako v nemocnici,“ podotkol Gaál.



Na speleoterapiu v regióne Gemer bola od roku 1968 využívaná neďaleká Gombasecká jaskyňa. Na tento účel však slúžila len desať rokov, pretože priestory pre speleoterapiu boli priamo na návštevnej trase, čo spôsobovalo komplikácie.



Speleoterapeutické výskumy prebehli v roku 1993 aj v Domici. Keďže však terapia mala byť takisto na návštevnej trase, od zámeru sa napokon ustúpilo. V rámci aktuálneho projektu sa však vytvorila samostatná miestnosť, takzvaná Liečebňa, ktorá je mimo trasy pre návštevníkov, v bočnej časti jaskyne, do ktorej ešte v roku 1958 vyrazili umelú štôlňu.



Tento východ slúžil na výstup návštevníkov, ktorí absolvovali takzvanú veľkú, 500-metrovú plavbu v člnoch po jaskyni. Tá však už od 60. rokov 20. storočia nie je možná, keďže v Domici poklesla hladina vody a štôlňa bola preto desaťročia nevyužívaná.