Kendické kapustové slávnosti ponúknu špeciality miestnej kuchyne

Kendice 30. augusta (TASR) - Ochutnať kapustové špeciality tradičnej miestnej kuchyne budú môcť návštevníci 14. ročníka festivalu Kendické kapustové slávnosti, ktorý sa uskutoční v sobotu (31. 8.) v Kendiciach. Kapustové jedlá ponúknu domáce kuchárky a kuchári, ale aj profesionálni kulinári, ktorí podľa organizátorov sľubujú známe kapustové dobroty. TASR o tom informoval Ondrej Gubač z občianskeho združenia Etudy Média Art.



V sobotu od 16.00 h sa podľa jeho slov popri jedle budú môcť zabaviť dospelí aj deti na zábavnom programe v podaní domáceho divadelného súboru Etudy a účinkovať bude aj Cirkus Mavakanza so svojou žonglérskou šou. Neskôr vystúpi speváčka Laura Krupová, ďalej s folklórnym pásmom umelci zo speváckej skupiny Kendičan a deti z folklórnej skupiny Čučoriedka. O zábavu sa postarajú aj DJ King a moderátor Michal Hudák ml. Program vyvrcholí vystúpením kapely ABBA Revival a koncertom hudobnej skupiny Peter Bič Projekt.



O nočnú tanečnú šou sa postarajú tanečnice z formácie Mario Lopez Dance Company z Bratislavy. Pre návštevníkov budú počas podujatia pripravené rôzne sprievodné zábavné atrakcie.



"Cieľom projektu je pripomenúť miestnej komunite tradície a zvyky, ktorými kedysi Kendice žili. Predovšetkým to bolo pestovanie kapusty a rôzne spoločenské a kultúrne zvyky. V Kendiciach sa v 80. rokoch pestovala kapusta vo veľkom a bola známa v celom Československu. Dodnes nájdeme v reštauráciách šalát s názvom Kendický kapustový šalát, a to dokonca až v Karlových Varoch. Kendice boli jedným z najznámejších a najväčších producentov kapusty v Československu. A práve kapustou a kultúrou chceme oživiť verejný priestor v Kendiciach," uviedol organizátor podujatia a starosta obce Igor Kočiško.



Podujatie sa uskutoční na open air pódiu v športovom areáli v Kendiciach. V tomto ročníku bude predvojom kapustových slávností deň otvorených dverí v areáli miestnej firmy, ktorá sa zaoberá výrobou kŕmnych zmesí. Pre návštevníkov bude od 11.00 h do 16.00 h pripravená prehliadka firmy. Budú si môcť zasúťažiť s Michalom Hudákom ml. a pozrieť si koncert zábavnej hudobnej skupiny Drišľak Tour. Pre deti budú pripravené atrakcie a občerstvenie pre všetkých.