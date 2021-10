SVOJU MAMU TÝRAL NAĎALEJ: Muž porušil podmienku, hrozí mu väzenie

Kežmarok 21. októbra (TASR) – Trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov hrozí 49-ročnému mužovi z okresu Kežmarok, ktorý dlhodobo týral svoju 86-ročnú matku. Vo svojom konaní pokračoval aj napriek podmienečnému trestu, ktorý mu pre rovnaký čin uložil kežmarský okresný súd. O prípade TASR informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.



"Muž dlhodobo v rodinnom dome v mieste svojho trvalého bydliska spôsoboval psychické utrpenie svojej 86-ročnej mame. Zväčša pod vplyvom alkoholu jej vulgárne nadával, prial jej, aby už zomrela, odopieral jej spánok, rušil ju nadmerným hlukom, a to aj v nočných hodinách," priblížila s tým, že muž sa takéhoto konania dopúšťal každodenne, pričom v poslednom období sa mal matke vyhrážať, že "všetko podpáli". Ligdayová podotkla, že Okresný súd v Kežmarku mu v predchádzajúcich 24 mesiacoch uložil za rovnaké činy podmienečný trest na tri roky so skúšobnou dobou v trvaní piatich rokov.



Polícia muža obmedzila na osobnej slobode, umiestnila ho do cely policajného zaistenia a spracovala podnet na jeho vzatie do väzby. Obvinila ho zo zločinu týrania blízkej a zverenej osoby.