Kežmarčan vytvoril hru EKSPLORA, umiestnia ju do chát a útulní

Kežmarok 17. októbra (TASR) - Cieľom hry EKSPLORA, ktorú vytvoril Kežmarčan, skaut a milovník dobrodružstva Tomáš Rusnačík spolu s ďalšími nadšencami, je viesť rozhovory po cestách trochu inak. Uviedol, že je založená na overenom koncepte kartičiek s otázkami, ktoré zabalili špeciálne do odolnej plechovej krabičky, aby ju ľudia mohli hrať v priebehu akéhokoľvek výletu. Tvorcovia EKSPLORY časť hier umiestnia aj do slovenských turistických útulní a chát, aby pomohli nadviazať bezprostrednejší a hlbší kontakt turistom, ktorí sa v nich stretávajú.



"Často cestujem a vyhľadávam rôzne typy dobrodružných aktivít, rovnako ako moji priatelia. Keď sa potom doma o zážitkoch rozprávame, hovoríme o jedle, prírode, pamiatkach, ľuďoch, zvykoch. Chýbajú mi však hlbšie rozhovory o dobrodružstvách, ktoré všetci zažívame. Zdieľame skôr materiálne skúsenosti, menej hodnotové, hra chce presne toto zmeniť," objasnil Rusnačík.



Dodal, že oproti vlaňajšku rástol trh dobrodružného turizmu globálne o 20 percent a očakáva sa, že až do roku 2028 bude rásť rovnakým tempom. Dobrodružstvá podľa neho prinášajú výzvy, neistotu, určitú mieru rizika aj vyrovnávanie sa s nepredvídateľnými situáciami. Hra pritom kladie rôzne otázky, ako napríklad - "čo je tá najdobrodružnejšia vec, ktorú si doteraz urobil?", "kedy tvoje dobrodružstvo nevyšlo podľa plánu?", "čo si sa naučil o sebe vďaka svojim dobrodružstvám?" či "o akom dobrodružstve často snívaš?" a podobne. Cieľom je hovoriť o zážitkoch tak, aby ľudia vnímali ich prínos v každodennom živote a ako ich pozitívne ovplyvnili.



"Globálny trh dobrodružného turizmu rastie, ľudia vyhľadávajú čoraz unikátnejšie a adrenalínovejšie zážitky. Čím viac ľudí bude vyhľadávať dobrodružstvá, tým väčšie množstvo môže čerpať z jeho prínosov a pozitívnych dosahov na život, o ktorých sa treba rozprávať," uzatvára Rusnačík.