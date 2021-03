Kežmarčania nad 65 rokov dostanú respirátory, rukavice a vitamíny

Kežmarok 4. marca (TASR) - Kežmarskí seniori nad 65 rokov dostanú od mesta respirátory, jednorazové rukavice a balíčky s vitamínmi. TASR o tom informovala Barbora Sosková z oddelenia komunikácie a propagácie mesta s tým, že distribuovať ich budú od 5. do 8. marca zamestnanci mestského úradu v spolupráci s mestskou políciou a skautmi z 3. zboru Aničky a Bořivoja Uhrových Kežmarok.



„Našou snahou je chrániť zdravie občanov. Seniori patria do najohrozenejšej skupiny, z tohto dôvodu sme sa rozhodli zakúpiť a poskytnúť všetkým obyvateľom mesta nad 65 rokov dva respirátory typu FFP2, jeden pár ochranných rukavíc a vitamínové balíčky,“ uviedol primátor mesta Ján Ferenčák. Seniorov zároveň vyzýva, aby sa nosením respirátorov chránili najmä v uzavretých verejných priestoroch a na miestach so zvýšeným rizikom, ako je verejná doprava, obchody či návšteva lekára.



Kežmarská radnica vo februári zabezpečila aj respirátory pre mestské opatrovateľky a pre seniorov, o ktorých sa starajú, a tiež pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov materských a základných škôl.